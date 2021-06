Psychonauts 2: Kein Crunch während Entwicklung

Fun fact: Psychonauts 2 has had no crunch



The team has been amazing and I'm proud to have been a part of something so special that's been made in the schedule we set forth. I think you'll have fun too. 😄



Während der Entwicklung des durchgeknallten Action-Adventures Psychonauts 2 soll es keinerlei Crunch-Phase gegeben haben, in der die Entwickler übermäßige Überstunden hätten leisten müssen - wofür z.B. Top-Studios wie CD Projekt Red und selbst Naughty Dog wiederholt kritisiert wurden . Das hat einer der Produzenten bei Double Fine nach Angaben von Eurogamer.net versichert.Dort heißt es in einem Tweet von Kevin Johnson:"Fun fact: Bei Psychonauts 2 gab es keinen Crunch. Das Team war unglaublich und ich bin froh, ein Teil von etwas derart Besonderem gewesen zu sein, das in dem Zeitrahmen erreicht wurde, den wir uns gesetzt haben. Ich denke, ihr werdet ebenfalls Spaß haben."Das wird sich spätestens am 25. August zeigen, wenn Psychonauts 2 für PC, PS4, PS5, One und Xbox Series X|S erscheint.Letztes aktuelles Video: Action Trailer Summer 2021