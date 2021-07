Psychonauts 2: Bekommt einen Unbesiegbarkeits-Modus

If you beat Psychonauts 2 with the invincibility toggle on, you still beat P2. https://t.co/OinBv1nuNr



— Double Fine (@DoubleFine) July 9, 2021





All people should be able to enjoy games. All ages, all possible needs. It's an ongoing and important process for our industry and a challenge we need to met.



End of the day? We want you to have fun, to laugh, to experience a story that affects you. On whatever terms you want.



— Double Fine (@DoubleFine) July 9, 2021

Im Aufwind beliebter 3D-Plattformer möchte sich auch Double Fine offenbar ein wenig an Einsteiger richten. Die nicht selten von Nostalgie getriebene Zielgruppe der Gelegenheitsspieler soll schließlich ebenfalls Spaß an Titeln wie Psychonauts 2 haben.Diese Erkenntnis könnte zum Einbau eines Unbesiegbarkeits-Modus ins surreale Abenteuer geführt haben. Auf Twitter bestätigte das Studio, dass ein entsprechender "Schalter" geplant sei:"Alle Leute sollten in der Lage sein, Spiele genießen zu können. Alle Altersgruppen, alle möglichen Bedürfnisse. Es ist ein laufender und wichtiger Prozess in der Industrie, und eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen."