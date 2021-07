Psychonauts 2: Story und mannigfaltige Schauplätze im Trailer

Ein Anführer im Koma, ein Maulwurf in der Führungsriege: Die einst renommierte Spionage-Organisation Psychonauts ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Sogar die psychopathische Mörderin Maligula soll von fanatischen Kräften wiederbelebt werden. Wie Neuling und Protagonist Razputin "Raz" Aquato gegen das Chaos angeht, zeigt sich im Story-Trailer zum 3D-Plattformer Psychonauts 2 Um zu obsiegen, muss er sein Hirn trainieren und einen Plan durchkreuzen, der die Welt ins Chaos stürzen könnte - so umreißen es Entwickler Double Fine Productions und Publisher Microsoft. Psychonauts 2 erscheint am 25. August für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S. Kürzlich wurde übrigens die Implementierung eines Unbesiegbarkeits-Modus angekündigt , so dass auf diese Weise wirklich jeder das Ende erreichen kann.Letztes aktuelles Video: Story Trailer Summer 2021