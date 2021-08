Psychonauts 2: Exzentrische Figuren und Hüpf-Ausflüge im Launch-Trailer

Die exzentrischen Mitglieder der Psychonauts könnten zu einer der größten Stärken von Double Fines neuem Hüpf-Abenteuer werden. Der Trailer zum heute erscheinenden Psychonauts 2 stellt nicht nur sie vor, sondern zusätzlich einen Mix aus Kulissen, in denen auch die Action- und Rollenspiel-Einflüsse zum Einsatz kommen.Das von den Xbox Game Studios vertriebene 3D-Action-Adventure erscheint am heutigen Mittwoch, 25. August im Xbox Game Pass, auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Xbox Cloud Gaming und PlayStation 4. HDR-Support gibt es laut well-played.com.au lediglich auf den Series-Konsolen; VRR-Unterstützung dagegen auch auf dem PC. Ein Test ist in der kommenden Woche geplant."Razputin 'Raz' Aquato, der geübte Akrobat und mächtige junge Hellseher, hat seinen Lebenstraum verwirklicht und ist der internationalen Hellseher-Spionageorganisation beigetreten, die auch als Psychonauts bekannt ist! Doch die Superspione mit den besonderen Kräften sind in Gefahr: Seit ihr Anführer aus den Klauen von Kidnappern befreit wurde, ist er einfach nicht mehr derselbe und schlimmer noch: Ein Spion hat sich ins Hauptquartier eingeschlichen.Psychonauts 2 vereint ulkige Missionen mit mysteriösen Rätseln in einem Mix aus Jump ’n’ Run und Adventure mit haufenweise außergewöhnlichen und anpassbaren Superkräften. Es bietet Gefahr, Spannung und Witz gleichermaßen, wenn Spieler Raz auf seiner Reise durch den Verstand seiner Freunde und Feinde begleiten, um so einen mysteriösen Schurken zur Strecke zu bringen.• Erlebe eine fantasievolle und bildreiche Geschichte, die Humor mit Spannung verbindet und dir vom legendären Spieledesigner Tim Schafer (Grim Fandango, Brütal Legend, Broken Age) präsentiert wird.• Erkunde mithilfe von Raz’ Fähigkeiten einzigartige Umgebungen, indem du in den Verstand anderer Leute vordringst, um dort deren innere Dämonen zu bekämpfen, verborgene Erinnerungen zu befreien und ihren emotionalen Ballast zu beseitigen.• Schwinge dich akrobatisch an Seilen und dem Trapez in einem abwechslungsreichen, fordernden und unterhaltsamen Jump ’n’ Run durch die Lüfte.• Nutze eine ganze Reihe mächtiger Gedankenkräfte, um Dinge explodieren, verbrennen oder schweben zu lassen oder sogar die Zeit selbst zu verlangsamen, um Umgebungsrätsel zu lösen und seltsame Feinde zu bekämpfen."Letztes aktuelles Video: Story Trailer Summer 2021