Rez Infinite: Quest-Umsetzung im Oktober geplant

Enhance Games' psychedelischer Rail-Shooter Rez Infinite bekommt eine Quest-Umsetzung, die ab dem 13. Oktober für 19,99 Dollar erhältlich sein wird: Das wurde heute auf der Facebook Connect angekündigt. Nähere Feinheiten zur neuen Umsetzung sind noch nicht bekannt. Im Test der PSVR-Version (Wertung: 90%) resümierten wir 2016:"Rez ist auch in seiner aktuellen VR-Fassung Gänsehaut pur! Ein zeitloses audiovisuelles Kunstwerk, das oft kopiert, in seiner Stilsicherheit aber auch nach 14 Jahren nicht erreicht wurde. Dank der VR-Einbindung fühlte ich mich noch intensiver ins Geschehen versetzt. Das intuitive und präzise Zielen per Kopftracking trägt ebenfalls viel zur Immersion bei und macht die bunt blitzende Reise auch für Veteranen interessant, die das Spiel bereits Dutzende Male beendet haben. Die VR-Umsetzung bringt kleine Macken wie eine manchmal überfordernde Regie, eine bassarme Abmischung (wie kann man nur?!) oder eine enttäuschende (optionale) Move-Einbindung mit sich. Doch solche Kleinigkeiten sind schnell vergessen, wenn ich erst einmal mit einem breiten Grinsen durch den Cyberspace rausche und nur mit der Kraft meiner Gedanken – pardon – Kopfbewegungen massenhaft Cyber-Mollusken in ein glitzerndes Feuerwerk verwandle."Letztes aktuelles Video: Digital Deluxe DLC