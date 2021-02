Rez Infinite: Tetsuya Mizuguchi deutet Nachfolger bzw. neues Projekt an

Videogameschronicle.com gibt zu bedenken, dass Mizuguchi bereits 2019 gegenüber VGC erzählt habe, dass Enhance gut für die Produktion auf Next-Gen-Konsolen vorbereitet sei - und dass er die Abspielmöglichkeit von PSVR-Titeln an der PS5 begrüßt habe (durch PS4-Abwärtskompatibilität). Es könnte sich also auch um einen PS5-Titel mit PS4- und PSVR1-Umsetzung handeln - doch all das bleibt vorerst Spekulation.



Des Weiteren befindet sich bei Enhance Games auch das Spiel Humanity für PS4 und PSVR in Arbeit, in dem man offenbar die Marschrichtigung riesiger Menschenmassen beeinflusst ( zur Entwickler-Website ).

Tetsuya Mizuguchi hat verraten, dass sein Studio Enhance Games an einem Projekt arbeite, das auf dem Area-X-Level aus Rez Infinite ab 199,00€ bei kaufen ) aufbaue: Der Schöpfer psychedelischer Spiele wie Tetris Effect erwähnte im Gespräch mit der japanischen Famitsu ( via Videogameschronicle.com ), dass der grafisch und technisch neu gestaltete Level "Area X" als Prolog für das nächste Spiel des Teams dienen soll:"Um genau zu sein wurde Area X in Rez Infinite als Prolog für das nächste Spiel entwickelt, und wir hoffen, das Konzept in der nächsten Generation der Spiele nutzen zu können. Mit dem Konzept und der XR-Technologie, würden wir gerne die allgemeine Auflösung erhöhen und ein detailreicheres Spiel kreieren."Damit beziehe sich Mizuguchi nicht nur auf die derzeit steigende visuelle Auflösung der "XR-Technologie", sondern auch auf die "Auflösung" von räumlichem Sound oder haptischem Feedback wie mit dem DualSense-Controller der PS5.Um ein noch aufregenderes Erlebnis mit Vermischung von Sound und taktilem Feedback erschaffen zu können, sei die Evolution der VR-Technik sehr wichtig, so Mizuguchi. Der Entwickler erwähne allerdings auch, dass man von der PlayStation 5 noch mehr in dieser Richtung erwarten könne. Anhand der Statements wird also noch nicht klar, auf welchen Plattformen das neue Projekt im Mizuguchi-typischen Synästhesie-Stil herauskommen könnte. Es könnte z.B. auf der PlayStation 5 und/oder VR-Systemen veröffentlicht werden (vielleicht auch auf einem möglichen PSVR-Nachfolger?).Letztes aktuelles Video: OculusQuestTrailer