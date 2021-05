Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs: Prince's Edition für Switch kommt im Herbst

Adventure Pack: Neuen Outfits und Gegenstände sowie dem Zufallsdungeon Fernwehraum und neuen Bedrohungen für Evans Königreich.

Das Labyrinth des Geisterkönigs: Evan begibt sich auf eine neue außergewöhnliche Quest in einer neuen Welt. Neue Gegenstände, Ausrüstungen und ein neuer Dungeon „Labyrinth“ sind ebenfalls im DLC enthalten.

Magische Erinnerungen: Während eines Traums trifft Evan auf einen hasenköpfigen Mann, der sich "Dirigent" nennt. Die Spielerinnen und Spieler werden Evans Traum erforschen und das Ziel des Ganzen finden. Mit dem Kolosseum ist auch ein neuer Ort enthalten.

Bandai Namco Entertainment und Level-5 haben eine Switch-Umsetzung des Japan-Rollenspiels Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs ( ab 18,45€ bei kaufen ) angekündigt. Sie wird am 17. September 2021 unter der Bezeichnung "Prince's Edition" erscheinen und neben dem Hauptspiel auch folgende DLC-Erweiterungen beinhalten:Wer noch einmal Revue passieren lassen will, um was in dem Spiel geht und warum es in unserem Test den Gold-Award verdient hat, wird hier fündig.Letztes aktuelles Video: Switch Ankündigungstrailer