Golem: Mehrmals verschobenes PSVR-Spiel ehemaliger Halo-Entwickler steht in den Startlöchern - 4Players.de

Als blindes Mädchen steuert man Wesen durch die mystische Spielwelt, die mit diversengegen stämmige Steinriesen kämpfen. Die Musik von Marty O'Donnell, dem früheren Halo - und Destiny -Komponisten, soll für eine ganz besondere Stimmung im Spiel sorgen. Einen Start-Trailer gibt es noch nicht, aber der VR-Kanal "mo fun VR" hat gestern Abend bereits einen ersten Blick auf das Spiel mit seinem ungewöhnlichen Steuerungs-Schema geworfen.Die altertümlichen Kulissen wirken auf den ersten Blick äußerst detailreich. Nach knapp zwei Stunden musste der Youtuber allerdings letztendlich aufgrund von Übelkeitsproblemen mit der ungewöhnlichen Steuerung aufgeben:

Laut Roadtovr.com findet die lange Reise des vielfach verschobenen PSVR-Titels Golem bald ein Ende: Das Action-Adventure von Highwire Games (mit ehemaligen Halo-Entwicklern an Bord) soll nach aktuellem Stand bereits morgen, also am 15. November 2019, erscheinen.An diesem Tag soll allerdings erst die Disk-Fassung im Handel auftauchen (Geschäfte der Metro-Gruppe wie Saturn oder Media Markt listen sie bereits online, Amazon.de noch nicht). Am Dienstag, 19. November soll der weltweite Download-Release im PSN-Store folgen und am 22. November schließlich die Disk-Version in Nordamerika.Letztes aktuelles Video: Golem Conversation