CD Projekt RED: The Witcher 3 verkauft sich weiterhin stark; zweigleisige Strategie mit Witcher und Cyberpunk - 4Players.de

The Witcher 3 verkauft sich weiterhin stark, meldet CD Projekt Red im jüngsten Geschäftsbericht . Laut Piotr Nielubowicz (CFO) hat sich das Rollenspiel in der ersten Hälfte des Jahres 2019 besser als in der ersten Jahreshälfte 2018 verkauft. "Unser Geschäftsergebnis für das erste Halbjahr wurde erneut hauptsächlich durch die Verkäufe von The Witcher 3 bestimmt, die nach wie vor sehr stark sind. Dies bestätigt unsere Überzeugung, dass sich Investitionen in hochwertige Spiele auszahlen und sich solche Spiele noch viele Jahre lang gut verkaufen können", sagte er.Das vor vier Jahren veröffentlichte Rollenspiel mit Geralt von Riva in der Hauptrolle wird am 15. Oktober 2019 außerdem als digitale und physische Complete Edition für Nintendo Switch veröffentlicht. Die ersten Vorverkäufe von Cyberpunk 2077 auf PC werden übrigens als "sehr stark" bezeichnet. Ungefähr ein Drittel der PC-Vorverkäufe entfällt auf GOG.com.CD Projekt Red hebt im Bericht hervor , dass die Umstellung auf die zweigleisige Schiene (The Witcher und Cyberpunk) weiter vorangetrieben wird und darüber hinaus mehrere Projekte geplant seien. Auf Seite 35 des Dokuments steht: "Das Management von zwei separaten großen Franchises (The Witcher und Cyberpunk), zusammen mit mehreren unabhängigen Entwicklungsteams, ermöglicht es dem Unternehmen, parallel an mehreren Projekten zu arbeiten und dadurch den langfristigen Release-Zeitplan zu glätten. Diese Umstellung auf ein Dual-Franchise-Modell, das von mehreren unabhängigen Produktlinien unterstützt wird, ermöglicht auch die Optimierung der Produktions- und Finanzaktivitäten, mildert wichtige Risikofaktoren und erleichtert es den Mitarbeitern des Unternehmens, sich um eine professionelle Umsetzung zu bemühen."Am 30. Juni 2019 arbeiteten 953 Mitarbeiter in den Unternehmen (887 waren es Ende 2018). 777 arbeiten bei CD Projekt Red. 176 bei GOG.com. Der Anstieg der Mitarbeiterzahl wird hauptsächlich auf die Ausweitung der Geschäfts- und Entwicklungsaktivitäten zurückgeführt. Im ersten Halbjahr 2019 gab CD Projekt Red 60 Millionen Zloty (ca. 13,7 Mio. Euro) für die Entwicklung neuer Spiele und Technologien aus, was einem kumulierten Saldo der Ausgaben für Entwicklungsprojekte von 292 Millionen Zloty (ca. 66,6 Mio. Euro) entspricht.