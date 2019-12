CD Projekt RED: Geschäftsbeziehungen mit Witcher-Autor Andrzej Sapkowski gefestigt - 4Players.de

CD Projekt Red (Witcher-Reihe, Cyberpunk 2077) und Andrzej Sapkowski, Autor der The-Witcher-Bücher, haben gemeinsam bekanntgegeben , dass sie eine neue Vereinbarung unterzeichnet haben, die ihre Geschäftsbeziehungen weiter festigen wird."Wir haben die Werke von Andrzej Sapkowski immer bewundert - eine große Inspiration für das Team hier bei CD Projekt Red", sagt Adam Kicinski, Präsident und Joint CEO von CD Projekt Red. "Ich glaube, dass der heutige Tag eine neue Etappe in unserer andauernden Geschäftsbeziehung markiert".Die Vereinbarung berücksichtigt und klärt die Bedürfnisse und Erwartungen beider Parteien, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart. Zugleich wird der Rahmen für die zukünftige Zusammenarbeit zwischen CD Projekt Red und Sapkowski festgelegt. Die Vereinbarung gewährt CD Projekt neue Rechte und bestätigt den Anspruch des Unternehmens auf das geistige Eigentum an "The Witcher" in Videospielen, Graphic Novels, Brettspielen und Merchandise.Im vergangenen Jahr gab es Unstimmigkeiten zwischen CD Projekt Red und Andrzej Sapkowski, da der Witcher-Schöpfer zusätzliche Lizenzgebühren für die "Witcher-Nutzung" gefordert hatte ( wir berichteten mehrfach ).