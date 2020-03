CD Projekt RED: Nach Cyberpunk 2077 will das Studio zum Witcher zurückkehren

Sobald die Arbeiten am Rollenspiel Cyberpunk 2077 beendet sind, weill CD Projekt RED zum Witcher zurückkehren und etwas Neues rund um die Fantasywelt erschaffen, die auf den Büchern von Andrzej Sapkowski basiert. Das hat Adam Kicinski, Leiter des polnischen Studios, nach Angaben von Eurogamer Polen gegenüber Journalisten verlautbaren lassen. Allerdings betont er in diesem Zusammenhang, dass dieses Projekt nicht den Namen "The Witcher 4" tragen wird, aber in dem Fantasy-Universum angesiedelt ist. Das dürfte darauf hindeuten, dass man zwar in die Welt des Witchers zurückkehrt, aber nicht unbedingt wieder in die Rolle von Geralt von Riva schlüpfen dürfte.Derzeit arbeitet laut Kicinski nur ein kleines Team innerhalb des Studios an diesem Einzelspieler-Titel, der sich offenbar noch in der Konzeptphase befindet. Entsprechend wird das Spiel höchstwahrscheinlich neben dem PC erst auf den neuen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X das Licht der Welt erblicken. Das Hauptaugenmerk des Studios liegt derzeit weiterhin auf der pünktlichen Fertigstellung von Cyberpunk 2077, nachdem man den Release von April auf September verschieben musste und sich die Entwicklung der Mehrspielerkomponente wahrscheinlich noch bis 2022 verzögern wird