CD Projekt Red: Erpresser leaken nach großem Hack offenbar erste gestohlene Daten

CD Projekt RED, Hersteller von Spielen wie Cyberpunk 2077 oder The Witcher 3: Wild Hunt gab diese Woche bekannt, Opfer einer umfangreichen "gezielten" Cyberattacke geworden zu sein ( mehr dazu hier ). Nachdem das Studio angekündigte, nicht auf die Forderungen der Erpresser einzugehen, wurden laut dem Magazin für Sicherheitsthemen CyberNews (via pcgamer.com ) erste Daten gleakt: Der Quellcode des digitalen Kartenspiels Gwent: The Witcher Card Game sei am Mittwoch, 10. Februar auf einer Hacking-Website gepostet worden und dabei als erster Teil des Datenlecks gekennzeichnet worden.Entsprechende Links seien mittlerweile von großen Upload-Providern und Foren entfernt worden. Die vorher noch vom Magazin erwischten Daten deuteten anhand der Metadaten darauf hin, dass sie am 6. Februar gestohlen worden seien - also zwei Tage bevor CD Projekt Red auf das Problem aufmerksam geworden sei. Des Weiteren sei in einem beiliegenden Text-File der nächste Leak für den gestrigen Donnerstag angekündigt worden.Sowohl Emisofts "Chief Technology Officer" Fabian Wosar als auch Online-Sicherheits-Experte Luca Mella vermuteten die relativ junge, aber fähige Ransomware-Gruppe "HelloKitty" hinter der Attacke, die mit der prominenten Aktion vermutlich für rapiden Zulauf sorgen wollte. Laut Mella versuchten mittlerweile auch andere Downloader der Daten das Studio zu erpressen. Ein möglicher "Akteur" des Hacks habe angekündigt, dass gestern als nächstes Cyberpunk 2077 The Witcher 3: Wild Hunt sowie Thronebreaker: The Witcher Tales geleakt werden sollten - und zwar in Form einer Auktion für jeweils 0,1 Bitcoin (Gegenwert derzeit rund 3.932 Euro).