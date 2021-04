CD Projekt Red: Millionenschwere Boni der Führungs-Etage stehen in der Kritik

On a CD Projekt earnings call, someone asked if these executive bonuses were "appropriate." Here's the full question and co-CEO Adam Kiciński's full response. Kiciński is set to receive a $6.3 million bonus pic.twitter.com/6yzo2LKq1m



Ist es für CD Projekt Reds Vorstandmitglieder wirklich angebracht, umgerechnet rund 5,3 Mio. Euro als Bonus zu kassieren - trotz des technischen Launch-Debakels von Cyberpunk 2077 auf der PlayStation 4? Branchen-Insider Jason Schreier kritisiert diese Zahlungen auf Bloomberg.com , zumal ein grobes Missverhältnis zu den Boni der übrigen Mitarbeiter bestehe.Laut des jährlichen Geschäftsberichts wurde den beiden Co-CEOs Marcin Iwinski und Adam Kicinski jeweils ein entsprechender Jahresend-Bonus von 24 Mio. Zloty (rund 5,3 Mio. Euro) genehmigt. Beim Vorstandsmitglied Adam Badowski seien es immerhin noch umgerechnet 3,5 Mio. Euro gewesen. Festgelegt werden diese Boni laut dem Bloomberg-Report vom Gewinnbeteiligungssystem des Unternehmens. Dieses bestimme, wie 20 Prozent der jährlichen Einnahmen unter der Belegschaft aufgeteilt würden.Zehn Prozent werden demnach unter den Vorstandsmitgliedern verteilt, weitere 10% unter der übrigen Belegschaft. Insgesamt 865 Mitarbeiter seien Teil des Gewinnbeteiligungssystems für den Großteil der Mitarbeiter - mit einer Gesamtsumme von lediglich rund 24,7 Mio. Euro - während für die fünf Vorstandsmitglieder üppige 23,2 Mio. Euro aufgeteilt würden, so die Kritik.Im Durchschnitt erhalte jedes Mitglied der Belegschaft einen Bonus von etwa 28.000 Euro, so ein Unternehmens-Sprecher gegenüber Schreier. Manche von ihnen hätten allerdings eine deutlich höhere Summe erwartet, so der Bloomberg-Bericht.Dies sei vor allem deshalb ärgerlich, weil sich ein Großteil der Belegschaft für eine Release-Verschiebungs ausgesprochen habe: Hätte man mehr ordentlich funktionierende Spiele verkauft, wären auch die durchschnittlichen Boni höher ausgefallen, so die Erwartung vieler Mitarbeiter laut Schreier. Das Management habe sich allerdings dagegen gestemmt und den zu frühen Release propagiert.Im anonymen Gespräch mit Bloomberg hätten Angestellte enthüllt, dass sie Bonuszahlungen im Bereich zwischen grob 4.000 Euro und 8.000 Euro erhalten werden, so Jason Schreier auf seinem Twitter-Auftritt. Bei langjährigen Mitarbeitern bewege sich die Summe eher im Bereich von grob 17.000 Euro - alles in allem also eine ganz andere Liga als die Zahlungen an die Führungs-Etage.Schreier geht sogar so weit, das Ergebnis des SciFi-Rollenspiels Cyberpunk 2077 als Flop zu bezeichnen, trotz 13,7 Mio. verkaufter Einheiten . Die Entferung aus dem PSN-Store nach gravierenden technischen Fehlern dürfte den Verkaufszahlen zumindest nicht geholfen haben . Eine gute Nachricht sei allerdings, dass nach Bloombergs Berichterstattung und internen Überprüfungen einige der niedrigsten Gehälter im Unternehmen erhöht worden seien, z.B. in der Qualitätssicherung.Schreier postete übrigens auch eine Antwort von Co-CEO Adam Kacinski, der sich bei einem Investoren-Gespräch zum Thema der Boni äußerte. Diese lägen schon immer bei knapp 20%, es habe sich diesbezüglich nichts geändert. Die Kompensation sei per Vertrag schon immer direkt mit dem Unternehmensgewinn verknüpft gewesen: