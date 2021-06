CD Projekt Red: WitcherCon in Zusammenarbeit mit Netflix angekündigt

"Eine Vielzahl unterhaltsamer und interaktiver Panels, bei denen die Menschen im Mittelpunkt stehen, die The Witcher im Spiel und auf dem Bildschirm zum Leben erweckt haben.

Aktuelle News, exklusive Einblicke hinter die Kulissen und nie zuvor gesehene Enthüllungen aus der gesamten The Witcher-Reihe.

Intime Einblicke in die Kreativität und Produktion hinter den Spielen von CD Projekt Red, darunter das kommende Handyspiel The Witcher: Monster Slayer, Comics und Fanartikel UND die Netflix-Live-Action-Serie The Witcher plus Merchandise sowie der Anime-Film Nightmare of the Wolf.

Fachkundige Hintergründe zu den Überlieferungen, Legenden, Monstern und Ursprüngen des Kontinents."





CD Projekt Red und Netflix haben die WitcherCon als virtuelles Fan-Event angekündigt. Das Multiformat-Online-Event zur The-Witcher-Reihe wird am Freitag, den 9. Juli 2021, stattfinden. Es soll "alte und neue Witcher-Fans" und die Welten der The-Witcher-Videospiele und der TV-Serie zusammenbringen. Die Website findet ihr hier CD Projekt Red will den Smartphone-Ableger The Witcher: Monster Slayer präsentieren und einen Blick hinter die Kulissen des Studios gewähren. Unter Umständen könnte auch die Next-Generation-Version von The Witcher 3: Wild Hunt gezeigt werden."Die WitcherCon findet sowohl auf Twitch als auch auf YouTube statt und wird erstmals am 9. Juli um 19:00 Uhr MESZ ausgestrahlt. Fans können die WitcherCon über zwei separate Streams verfolgen, die jeweils exklusive Inhalte enthalten. Der zweite Stream, der ebenfalls auf Twitch und YouTube ausgestrahlt wird, beginnt am 10. Juli um 03:00 Uhr MESZ", schreibt der Veranstalter.Geplant sind:Außerdem hat Netflix einen Mikro-Teaser zur zweiten Staffel der Witcher-Serie veröffentlicht.