CD Projekt RED: Der Zeitplan für die WitcherCon in Zusammenarbeit mit Netflix steht fest

CD Projekt RED und Netflix haben den Zeitplan für die gemeinsame WitcherCon bekanntgegeben. Neben Panels über die zweite Staffel der Netflix-Serie mit Cast + Showrunner und einem separaten Gespräch mit Hauptdarsteller Henry Cavill wird auch CD Projekt RED mehrere Panels veranstalten.In "Memories from the Path: Stories Behind The Witcher Games" sprechen Entwickler und Schlüsselfiguren der The-Witcher-Reihe darüber, wie sie Geschichten in digitalen Welten zum Leben erwecken und schwelgen in Erinnerungen aus den Spielen. In "Monster Slayer: Live the Life of a Witcher" wird das Team von Spokko (Mobile-Studio der CD-Projekt-Familie) zeigen, worum es in ihrem ortsbezogenen Augmented-Reality-Rollenspiel The Witcher: Monster Slayer gehen wird. In "The Witcher: Beyond Video Games" werden Einblicke in den kreativen Prozess hinter den Produkten des erweiterten Witcher-Universums gegeben, einschließlich der Comicbücher und des kommenden Brettspiels The Witcher: Old World . Auch mehrere musikalische Darbietungen des Komponisten Marcin Przybylowicz und der Folk-Metal-Band Percival, die beide am Score für The Witcher 3: Wild Hunt mitgearbeitet haben, sind geplant. Ein neues Witcher-Spiel wird bei der WitcherCon sehr wahrscheinlich nicht angekündigt.Die WitcherCon ist sowohl auf Twitch als auch auf YouTube verfügbar und wird am 9. Juli um 19:00 Uhr ausgestrahlt. Interessierte Zuschauer können die WitcherCon in zwei separaten Streams verfolgen, die jeweils einige exklusive Inhalte enthalten. Der zweite Stream, der ebenfalls auf Twitch und YouTube ausgestrahlt wird, beginnt am 10. Juli um 03:00 Uhr. Den Zeitplan findet ihr hier . Exaktere Uhrzeiten für die einzelnen Panels wurden nicht genannt.The Witcher: Monster Slayer wurde von den Entwicklern so beschrieben: Es "findet vor den Ereignissen in der The Witcher-Spielserie statt. Monster streifen in großer Zahl frei durch das Land, und die relativ neue Rolle des Hexers ist auf dem ganzen Kontinent unentbehrlich geworden. Monster Slayer fordert die Spieler heraus, Elite-Monsterjäger zu werden, indem sie fortgeschrittene Augmented-Reality-Funktionen nutzen, die die reale Welt in das dunkle Fantasy-Reich von The Witcher verwandeln. Monster Slayer bietet konsolentaugliche Grafik und ermöglicht es den Spielern, die Welt um sich herum zu erkunden, während sie neue und bekannte Monster verfolgen, studieren und bekämpfen, wobei die Tageszeit und die realen Wetterbedingungen genutzt werden können, um die Oberhand zu gewinnen. Vorbereitung ist der Schlüssel zum Sieg über härtere Gegner, denn die Spieler müssen mächtige Tränke und Öle brauen, Bomben und Monster-Köder herstellen und ihren Charakter aufwerten, bevor sie diese Bestien im First-Person-AR-Kampf mit Schwert und Zeichen bekämpfen können. Neben dem Kampf gegen Monster, die in der Nähe lauern, enthält das Spiel auch reichhaltige, storybasierte Quests, die von anderen Spielen aus der Serie inspiriert sind und die Spieler auf vollwertige Abenteuer mitnehmen, die sie mitten ins Herz dessen führen, was es bedeutet, ein professioneller Monsterjäger zu sein."