CD Projekt Red: Weitere Witcher-Spiele nicht ausgeschlossen

The Witcher hat eine große Zukunft bei CDPR

Auf einer Investoren-Konferenz teilt Studioleiter Adam Kicinski mit, dass nach dem neuen Spiel aus dem Witcher-Universum weitere Spiele folgen könnten. Auch das Next-Gen-Update für The Witcher soll noch in diesem Jahr kommen.Die Ankündigung eines neuen Teils des Action-RPGs The Witcher wurde von CD Projekt Red bereits im März dieses Jahres kommuniziert. Dabei handelt sich ausdrücklich nicht um The Witcher 4, auch Geralt wird höchstwahrscheinlich wenn nur einen Nebenauftritt haben. Welche Figur im neuen Teil die Hauptrolle übernimmt wurde noch nicht mitgeteilt, Fans tippen natürlich auf Ciri als Protagonistin.Eine kürzlich abgehaltene Investoren-Konferenz bringt weitere Details: So, wie es aussieht soll sich auch die neue Witcher-Saga über drei Spiele erstrecken, genau, wie es bei den Abenteuern von Geralt of Rivia der Fall war. CD Projekt Red CEO Adam Kicinski teilt dazu folgende Informationen mit: "Wir haben gesagt, dass es eine neue Saga geben wird. Natürlich sind wir jetzt dabei, das erste Spiel dieser Saga vorzuproduzieren. Aber wir haben mehr als ein Spiel im Sinn. Die erste Saga bestand aus drei Spielen, also denken wir jetzt über mehr als ein Spiel nach.Wir befinden uns gerade in der Vorproduktion für das erste Spiel der zweiten Witcher-Saga." Neben dem neuen Witcher-Spiel entsteht bei den polnischen Entwicklern noch ein geheimes Projekt und das Next-Gen-Update für The Witcher 3 soll noch in diesem Jahr erscheinen.Es bietet alle Zusatzinhalte und verfügt über verbesserte Texturen, eine höhere Bildwiederholrate und Raytracing. Wer bereits über das Spiel verfügt, der kann kostenlos auf die neue Variante aufleveln.