CD Projekt RED: The Witcher-Entwickler führt ab sofort Menstruationsurlaub ein

CD Projekt Red: Ab sofort Auszeit bei Periodenschmerzen





We’re proud to offer menstrual leave to employees! Team members can now focus on their comfort & health by taking time off when suffering from period pain. It’s all about inclusivity & fostering a supportive workplace #insideRED.



Kudos to GOG for implementing this benefit first!



— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) March 30, 2023

Erst letzten Herbst kündigtejede Menge neue-Spiele an: Eine neue Trilogie sei in Arbeit, genauso wie gleich zwei umfangreiche Spin-Offs.Die entstehen zwar nicht alle bei dem polnischen Entwicklerstudio, trotzdem will man seine Angestellten angesichts der ambitionierten Pläne nun verstärkt entlasten. Wie CD Projekt Red deshalb nun mitteilte, bietet man ab sofort betroffenen Mitarbeitenden die Möglichkeit zuman.Die Ankündigung der Einführung von Menstruationsurlaub erfolgte über Twitter, wo man davon sprach, Angestellte unterstützen und ihrezu wollen. Bei akuten Periodenschmerzen können sich die Betroffenen nun also temporär von der Arbeit befreien lassen, um in Ruhe wieder auf die Beine zu kommen:„Wir sind stolz darauf, Menstruationsurlaub für Angestellte anzubieten! Teammitglieder können sich nun auf ihren Komfort und ihre Gesundheit konzentrieren, indem sie sich eine Auszeit nehmen, wenn sie unter Periodenschmerzen leiden. Es dreht sich alles um Inklusivität und das Pflegen eines unterstützenden Arbeitsplatzes.“Wie man in dem Tweet außerdem erwähnt, sollden Angestelltenvorteil noch vor CD Projekt Red eingeführt haben und dürfte damit ein, wenn nicht gar der, Vorreiter in der Branche sein. Die Spieleplattform GOG funktioniert wie Steam oder der Epic Games Store, setzt aber aufund ist eine Tochterfirma von CD Projekt Red.Neben den zahlreichen The Witcher-Spielen ist das polnische Entwicklerstudio übrigens auch über zwei Jahre nach Release noch mitbeschäftigt. Das Rollenspiel soll mitnämlich noch eine umfangreiche Erweiterung bekommen, auch wenn es noch kein offizielles Release-Datum gibt. Jüngst enthüllte übrigens ein Level Designer des Studios,