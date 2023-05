CD Projekt RED: CEO des Cyberpunk-Entwicklers äußert sich zu Verkaufsgerüchten

CD Projekt Red: Entwicklerstudio will weiter unabhängig bleiben

Großprojekt The Witcher

Immer mal wieder schafft es, das Entwicklerstudio hinterund, in die Schlagzeilen der Gaming-Branche.Aktuell geht es dabei aber weder um Crunch, den technischen Zustand von Cyberpunk oder die drei The Witcher-Spiele, an denen das polnische Studio selbst werkelt oder entwickeln lässt. Stattdessen sind in den letzten Tagen vermehrtaufgekommen, dass CD Projekt Red möglicherweisewerden könnte.Ein Gerücht, dem CD Projekt Red-deutlich widerspricht: „Bei uns hat sich nichts geändert. Ich kann nur wiederholen, was wir in all den Jahren gesagt haben – CD Projekt steht nicht zum Verkauf. Wir wollen unabhängig bleiben“, gab der Chef des Unternehmens während einer Konferenz mit Investoren bekannt, wie Reuters berichtet.„Es ist sehr spannend, unserem eigenen Weg zu folgen, daher sind das reine Gerüchte“, betonte Kicinski. Man ist also offenbar zufrieden mit der Richtung, in der die Reise für das Studio aktuell geht. Seinen Anfang nahm das Gerücht auf(via Icon-Era ), wo die Destiny-Leakerin Liz vermeintlich enthüllte, dass PlayStation offenbar eine Übernahme von CD Projekt Red plane.Das Gerücht, das neben der angeblichen Nachricht über den Witcher-Entwickler auch davon sprach, dass sichin Entwicklung befinden solle, verbreitete sich wie ein Lauffeuer, dürfte angesichts der eindeutigen Aussage von CEO Kicinski nun aber schon bald erlöschen.Die Unabhängigkeit hat aber auch ihre Vorteile, schließlich kann CD Projekt Red so ganz eigenmächtig entscheiden, auf welche Titel man sich konzentriert und was man eher links liegen lässt. Wie bereits erwähnt, befinden sich aktuell gleich drei Spiele aus demin Arbeit, wobei zwei davon bei anderen Studios entstehen.Während der ebenfalls polnische Entwickleran einem Remake des ersten Witcher-Spiels schraubt, ist The Molasses Flood für das noch nicht näher definierte Projekt Sirius verantwortlich. CD Projekt Red hingegen arbeitet mit Projekt Polaris am ersten Spiel einer vollkommen neuen Trilogie in der Welt der Hexer –