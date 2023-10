CD Projekt RED: Witcher-Spin-Off erhält finales Update

Gwent: The Witcher Card Game soll so lange laufen, wie es Fans hat

hat nicht nur wegen seiner umfangreichen Story, der beeindruckenden Spielwelt und polarisierender Charaktere einen festen Platz im Herzen vieler Spieler; ganz nebenbei verfügt das Open-World-Adventure mit Gwent über eines des besten Mini-Games im Videospiel-Kosmos.So gut, dass Entwicklerim Jahr 2018 ein kostenloses Spin-Off des Kartenspiels veröffentlichte. Nun kündigte das polnische Studio das letzte Update für Gwent: The Witcher Card Game an – was aber nicht das Ende für das Spiel bedeuten soll.Leidenschaftliche Witcher-Spieler kennen wahrscheinlich alle die Situation: Eigentlich seid ihr gerade mit Geralt auf einer wichtigen Mission oder einer der zahlreichen, verzweigten Nebenquests. Aber dann taucht ein zufälliger Straßenhändler auf oder ihr trefft einen Wirt in einem unwichtigen Fischerdorf – und ihr wittert die Möglichkeit auf eine Partie Gwent (oder Gwint, wie es unnötigerweise in der deutschen Übersetzung heißt). Oder zwei. Oder fünf. Immerhin könnte es ja eineMit Gwent: The Witcher Card Game könnt ihr in einem eigenständigen Spiel eure Kartendecks bauen und sogar. Mit Update 11.10 ist nun die finale Aktualisierung erschienen. Diese bringt einige neue Kartenänderungen mit sich, die auch in einem umfangreichen YouTube-Video erklärt werden. Eine wichtige Änderung ist nämlich die Einführung des Balance-Rats.In diesem können aktive Spieler. Dies soll einmal im Monat möglich sein. Das Spiel erfährt also quasi weiterhin Aktualisierungen, solange Spieler aktiv sind. Dabei werden maximal 15 Karten verschiedener Typen geändert, für eine Änderung sind mindestens 50 Stimmen notwendig. Spieler können weiterhin Turniere organisieren, nur die offiziellen von CD Projekt Red wird es nicht mehr geben.So erfährt das Spielund die Spieler können miteinander interagieren. Sie haben die Möglichkeit, im Vorfeld in den offiziellen Discord- oder Reddit-Channels. Damit legt CD Projekt Red die Zukunft von Gwent: The Witcher Card Game in die Hände der Community. Währenddessen arbeitet das Studio daran, auch, wie ihr hier lesen könnt.