CD Projekt RED: CEO wehrt Übernahmegerüchte ab - Dritte IP in Planung

CD Projekt Red CEO Kicinski: "Wir legen Wert auf Unabhängigkeit."

CD Projekt Red: Portfolio wird mit neuer Marke erweitert

In einem Interview mit der polnischen Tageszeitung Parkiet sprach Adam Kicinski, Vorstandsvorsitzender von, über die Aufgaben, die in diesem Jahr auf das Entwicklerstudio zukommen. Die Macher hinter der-Reihe undstehen vor einem ereignisreichen Jahr.Das Studio arbeitet derzeit an, die bereits unterschiedlich weit fortgeschritten sind. Dafür sieht Kicinski sein Team gut aufgestellt, Übernahmen seien nicht geplant.„Im Moment haben wir keine Pläne für Übernahmen“, so Kicinski. „Grundsätzlich sind wir offen für Ideen, die unsere Geschäftsentwicklung beschleunigen. Aber wir sind nicht an Käufen interessiert, die lediglich darauf abzielen, erworbene Teams in unsere Gruppe zu integrieren.“, auch wenn in der Gaming-Branche dann und wann Spekulationen aufkämen , nach denen CD Projekt Red ein Übernahmeziel werden könnte.„Das sind nur Gerüchte“, bekräftigt Kicinski,. „Wir sind nicht daran interessiert, in ein größeres Unternehmen integriert zu werden. Wir haben unser ganzes Leben lang daran gearbeitet, die Position zu erreichen, die wir jetzt haben. Und wir glauben, dass wirsein können.“Nachdem die letzten drei Jahre voller Herausforderungen gewesen seien, mit denen man bei der Arbeit an Cyberpunk 2077 und dessen DLCkonfrontiert war, sieht Kicinski sein Team gestärkt aus dieser Phase hervorkommen. „Wir haben ehrgeizige Pläne und sind begeistert von dem, was wir tun. Wir legen Wert auf Unabhängigkeit.“Neben, darunter ein, und einem, gibt es mit Hadardes polnischen Studios. „Wir sind gerade in der Konzeptionsphase, entwerfen die Welt und veranschaulichen sie mit Grafiken.“Im Gegensatz zu The Witcher, das auf den Romanen von Andrzej Sapkowski aufbaut, und Cyberpunk 2077, das auf dem Pen-and-Paper-Rollenspiel Cyberpunk 2020 basiert, entsteht mit Hadar erstmals nicht nur ein Spiel, sondern auch die Welt drumherum bei CD Projekt. Kicinski bezeichnet es als „interessantes Popkulturkonzept, das sowohl zu The Witcher als auch zu Cyberpunk 2077 passt“. Es könne sich, ohne mit ihnen zu konkurrieren.