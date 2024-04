CD Projekt Red: Witcher- und Cyberpunk-Macher haben klare Meinung zu Mikrotransaktionen in ihren Spielen

Nachdem Capcom eine Welle negativer Kritik entgegenschlug, als Spieler inauf diverseaufmerksam wurden, positioniert sich nun-Entwicklerklar bezüglich des umstrittenen Themas.Das Studio, welches ebenfalls hinter dem – nach anfänglichen Startschwierigkeiten – besonders beliebtensteht, habe eigenen Aussagen zufolge kein Interesse daran, die kleineren Echtgeldtransaktionen in seinenanzubieten. Anders verhält es sich allerdings bei denCD Projekts.In einem Interview mit Stockwatch.pl ( via PCGamer) sprach CD Projekt Redsdarüber, ob man seitens seines Studios künftig auch Mikrotransaktionen in etwaigen, in der Zukunft liegenden Projekten erwägen wolle. Dabei positionierte sich Nielubowicz klar gegen ein solches Vorgehen – zumindest, was die Einzelspielerabenteuer des Entwicklers anbelangt:„Wir sehen keinen Platz für Mikrotransaktionen bei Singleplayer-Spielen“, erklärt er zunächst einmal. Dennoch: „Aber, dass wir diese Lösung in der Zukunft im Falle von Multiplayer-Projekten nutzen werden“, heißt es seitens CD Projekts Finanzchef darüber hinaus.Der polnische Entwickler ist zwar für seine Solo-Spiele bekannt, jedoch plane man intern, zumindest ein paarin einigen der zukünftigen Projekte zu implementieren. Eines dieser Projekte ist beispielsweise ein brandneues Spielträgt. Bislang gibt es nur wenige Details zu dem mysteriösen Titel, eine wichtige Information seitens CD Projekt Red ist allerdings, dass sowohlauftreten sollen.Mikrotransaktionen bleiben also auch weiterhin einund nicht zuletzt kontroverses Gesprächsthema in der Videospielbranche. So werden sie zwar – mit Blick auf Capcoms– von einem, vor allem dann, wenn es sie in einem Vollpreistitel noch zusätzlich gibt. Einige Spieler können die Existenz der Echtgeldtransaktionen aber durchaus verschmerzen, da es sich bei diesen lediglich um Dinge handelt, die auch im Spiel und ohne etwas zu bezahlen zu finden sind. Bei CD Projekt selbst hingegen soll es