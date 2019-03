System Shock 3: Shodan im kurzen Teaser-Video von der GDC 2019 - 4Players.de

Nach dem Debakel mit Underworld Ascendant, habe ich leider kein wirkliches Vertrauen in System Shock 3 von Otherside. Selbst oder gerade weil Warren Spector an dem Spiel beteiligt ist, heißt das noch lange nicht, dass etwas Gutes dabei entsteht. Man braucht sich da nur mal so legendär schlechte Spiele, wie John Romeros "bitchmaking"Daikatana oder das in der Early Access Hölle entstandene Shroud of the Avatar von Richard "Lord British" Garriott anschauen.