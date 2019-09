System Shock 3: Bekommt keine Klassen, aber Augmentationen im Stil von Deus Ex - 4Players.de

Dodo00d hat geschrieben: ? Heute 15:52 Wer glaubt Spector eigentlich noch nach dem er bei Underworld Ascendent schon komplett versagt hat. Könnt ihr bitte in jeder SS3 News diesen UA erwähnen um sicher zu stellen das er mit seinen nächsten Trickbetrug keinen Erfolg hat. Wer glaubt Spector eigentlich noch nach dem er bei Underworld Ascendent schon komplett versagt hat. Könnt ihr bitte in jeder SS3 News diesen UA erwähnen um sicher zu stellen das er mit seinen nächsten Trickbetrug keinen Erfolg hat.

Spector war für Underworld nicht verantwortlich, sondern nur ein kleines Licht in beratender Funktion. Das geht auf die Kappe von Paul Neurath. Und klar war das Spiel furchtbar, aber scheinbar wurde extrem viel verbessert und die meisten Kritikpunkte angegangen.SS3 steht unter einem ganz anderen Licht und wird von einem anderen Studio entwickelt, welches unter dem selben Namen in Texas gegründet wurde. In diesem Studio ist Spector tatsächlich der Leader. Was gefährliches Halbwissen für Ansichten entstellen kann, ist immer wieder beeindruckend.Die Entscheidung für ein Upgrade System ist ja nicht wirklich besonders. Die Klassen in SS2 waren auch eher nur eine kleine Richtungsweisung, was man dann skillt war einem effektiv komplett selbst überlassen.