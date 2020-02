Brawlhalla: Crossover-Event mit Lara Croft

Ubisoft hat ein weiteres Crossover-Event bei Brawlhalla angekündigt, diesmal mit Lara Croft von Crystal Dynamics. Bis zum 16. März dauert das spezielle Tomb-Raider-Ingame-Event. Es beinhaltet einen neuen Spielmodus, eine Karte, neue Musik, ein neues Podium und einen Bonus auf das tägliche Login-Gold. Das Crossover basiert auf den Fähigkeiten von der bereits existierenden Brawlhalla-Legende Diana. Zudem werden charakteristische Angriffsdesigns, individuell ausgewählte Animationen, Soundeffekte und zwei Skins geboten."Mit einer vertikal scrollenden Karte fordert der neue Spielmodus die Spieler heraus zu neuen Höhen aufzusteigen, während sie um die Übermacht kämpfen. Der Weg nach Oben ist trügerisch, denn entlang des Weges sind Druckplatten platziert, die Fallen auslösen. Kanonenkugeln und Stacheln werden geschleudert, Flammen entzündet, denen die Legenden ausweichen müssen. Während des Tomb Raider Crossover-Events befindet sich der neue Spielmodus in der Rotation und wird über benutzerdefiniertes Spiel auch nach dem Event spielbar sein. (...) Das Epic Crossover erscheint im Bundle mit einem zusätzlichen Skin: Überlebende. Das Überlebende-Lara Croft-Skin besitzt zwei weitere Waffenskins (für vier Waffenskins insgesamt). Das Lara Croft-Epische Crossover-Bundle ist für 300 Mammoth-Münzen über den In-Game-Store erhältlich und bleibt nach dem Event ebenfalls zum Kauf verfügbar", schreibt der Publisher.Ubisoft: "Brawlhalla wurde von Blue Mammoth entwickelt und ist ein Free-to-play Plattform-Kampfspiel. Es führt die Spieler in einen Kampf um Ruhm und Ehre in den Hallen von Valhalla. Brawlhalla unterstützt plattformübergreifendes Spielen mit über 30 Millionen Spieler zwischen Nintendo Switch, PlayStation 4, der Xbox One-Gerätefamilie, einschließlich Xbox One X, und Windows PC. Die Spieler können aus über 47 einzigartigen Charakteren wählen und im Einzel- oder Koop-Modus online und lokal gegen andere Spieler antreten. Brawlhalla erscheint 2020 ebenfalls für mobile Geräte und auch dort plattformübergreifendes Spielen ab Launch unterstützen."Letztes aktuelles Video: Tomb Raider Event