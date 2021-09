Brawlhalla: Negan und Maggie als neue "Epic Crossover"

"Negan - Episches Crossover für Jaeyun: Mit seiner treuen Lucille und einem Brecheisen macht sich Negan bereit, grausame Walker zu besiegen, wobei er beim k.o. Schlagen der Gegner auch den Boden zertrümmert.

Maggie - Episches Crossover für Jhala: Maggie ist mit ihrer Machete, ein paar Molotow-Cocktails und Rachsucht ausgestattet. Besonders gierige Walker besiegt sie sogar mit einem großen Straßenschild, das sie auf ihrem Weg zum Sieg umher schwingt."

"Michonne - Epic Crossover für Koji: Mit ihrem Schwert und Bogen ist die erfahrene Schwertkämpferin kampfbereit und sie wird alles Nötige tun, um zu gewinnen.

Rick Grimes - Epic Crossover für Barraza: Mit seinem Beil und seinen Revolvern bewaffnet, ist Rick Grimes bereit allen zu zeigen, was getan werden muss, um zu überleben.

Daryl Dixon - Epic Crossover für Ember: Er brachte sein Motorrad, seine Armbrust, seine Messer und ein paar andere Waffen mit, die ihm dabei helfen sollen, als Sieger hervorzugehen."

Ubisoft gab in Kooperation mit AMC bekannt, dass Negan und Maggie aus The Walking Dead in Brawlhalla als neues Epic Crossover verfügbar sind.Zwei neue Epic Crossover treten dem Kampf bei:Immer noch ums Überleben kämpfen die The Walking Dead-Charaktere, mit denen alles angefangen hat:Die Epic Crossovers sind für jeweils 300 Mammoth Münzen über den In-Game Store erhältlich.Ubisoft: "Brawlhalla wurde von Blue Mammoth entwickelt und ist ein Free-to-Play Plattform-Kampfspiel, mit mittlerweile über 70 Millionen Spielern. Es führt die Spieler:innen in einen Kampf um Ruhm und Ehre in den Hallen von Walhalla. Man kann aus über 50 einzigartigen Charakteren wählen und im Einzel- oder Koop-Modus online und lokal gegen Andere antreten. Brawlhalla unterstützt plattformübergreifendes Spielen zwischen Xbox One X, Xbox Series X|S, Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5, PC, iOS und Android Geräten. Die Spieler:innen können alle Online-Matchmaking-Aktivitäten gemeinsam spielen und individuell anpassen."