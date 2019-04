Virtual Reality: "Viveport Infinity"-Abo startet am 5. April mit über 600 Spielen - 4Players.de

HTCs VR-Store Viveport hat verkündet, dass der Abo-Service Viveport Infinity an diesem Freitag, 5. April startet. Enthalten ist der Zugriff auf die üppige Zahl von über 600 Spielen und Apps (darunter The Gallery - Ep. 1 & 2 Apex Construct , Angry Birds VR und The Wizards ), inklusive wöchentlich neuer Inhalte.Hinzu kommen vierteljährlich fünf kostenlose Spiele, die man dauerhaft behalten darf sowie Shop-Rabatte von bis zu 90%. Unterstützt wird nicht nur die HTC Vive, sondern auch die Oculus Rift. Weitere Infos, z.B. über die kostenlose 14-tägige Probemitgliedschaft gibt es hier in der FAQ