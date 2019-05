Virtual Reality: Beyond Medusa's Gate: VR-Escape-Room "bald" weltweit an über 100 Orten spielbar - 4Players.de

Screenshot - Virtual Reality (VirtualReality) Screenshot - Virtual Reality (VirtualReality) Screenshot - Virtual Reality (VirtualReality) Screenshot - Virtual Reality (VirtualReality) Screenshot - Virtual Reality (VirtualReality) Screenshot - Virtual Reality (VirtualReality) Screenshot - Virtual Reality (VirtualReality)

Ubisoft hat bekanntgegeben, dass das Escape-Room-Erlebnis in VR "Beyond Medusa's Gate" "bald" an mehr als 100 Standorten in Europa, darunter Deutschland, Österreich und Schweiz, sowie in den USA spielbar sein soll. Beyond Medusa's Gate ist laut Pressemitteilung ein Virtual-Reality-Abenteuer, das als kooperatives Mehrspieler-Erlebnis konzipiert ist und auf der detailverliebten Grafik von Assassin's Creed Odyssey aufbaut. Hier geht es zur weltweiten Karte der Spielorte , darunter auch einige deutsche Standorte wie Berlin, Chemnitz und Karlsruhe. Genaue Eröffnungsdaten oder technische Details der genutzten Hardware-Ausstattung wurden noch nicht verkündet."Die Spieler werden in die Welt des antiken Griechenlands versetzt. Dort müssen sie sich zusammenschließen, um eine Reihe komplexer Rätsel zu lösen, die verschiedene Aktivitäten beinhalten, darunter Interaktion mit antiken Objekten, Klettern und Schießen von Pfeilen. Beyond Medusa's Gate ist das zweite Ubisoft Escape Games-Plattform-Erlebnis, welches von Ubisoft Blue Byte entwickelt wurde. Dieses ist in der Nachbildung des alten Griechenlands aus Assassin's Creed Odyssey angesiedelt.In diesem neuen VR-Escape-Room-Erlebnis schließen sich zwei oder vier Spieler zusammen und haben 60 Minuten Zeit, um einen Weg aus einer riesigen ägäischen Küstenhöhle zu finden, in der das legendäre Schiff der Argonauten vor Anker liegt. Die Spieler beginnen das Abenteuer, indem sie ihren Avatar aus sechs verschiedenen Charakteren auswählen und ihn mit antiken griechischen Accessoires individuell gestalten. Um erfolgreich zu entkommen, müssen die Spieler kooperativ handeln, Problemlösungskompetenz und präzises Timing einsetzen, um so Rätsel zu lösen und den Weg aus dieser Höhle zu finden."