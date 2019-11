Virtual Reality: John Carmack bekommt Award für Lebenswerk, ist aber noch nicht zufrieden mit dem Fortschritt - 4Players.de

"Ich bin oft ein wenig grummlig im Büro, weil der Fortschritt, den wir machen, mich noch nicht wirklich zufriedengestellt hat. Wenn ich in VR bin, sehe ich die Magie dort, aber mein Gehirn klebt ständig diese riesigen Post-it-Zettelchen auf alles drauf, um mich an all die Arbeit zu erinnern, die noch zu tun ist. Es könnte also noch ein Bisschen dauern, bis ich mich wirklich gut dabei fühle, auf meine Errungenschaften zurückzublicken."







Trotz früher Schritte in den Neunzigern habe für ihn die moderne Ära der Virtuellen Realität mit Palmer Luckeys Oculus-Rift-Prototyp begonnen, bei dessen E3-Präsentation Carmack mithalf. Obwohl die Technik sich seither weiterentwickelt habe, bleibe VR an sich weiterhin eine ziemliche Nische, so Carmack: "ich hoffe, ich habe dabei geholfen, den Leuten diese Leinwand zu liefern, mit der sie arbeiten können, und dass die Arbeit dieser Leute den Weg in die Zukunft ebnen wird".



Auf den gestrigen dritten jährlichen VR Awards 2019 via pcgamer.com ) wurde dem Oculus-CTO John Carmack eine besondere Ehre zuteil: Die Branchen-Veteran bekam eine Auszeichnung für sein Lebenswerk im VR-Bereich - die erste ihrer Art. Seine Errungenschaften umfassten seine Zeit bei Oculus, aber auch seine "illustre Karriere im Laufe mehrerer Dekaden".Carmack habe mit seiner inspirierenden Arbeit einen immensen Einfluss auf Hardware und Technologie genommen und werde sicher auch künftig zur Speerspitze in diesem Bereich gehören, so die Begründung. Bei seiner Rede gab Carmack zu, dass er die Auszeichnung zunächst für etwas voreilig hielt, als er zum ersten Mal davon hörte: