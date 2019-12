Virtual Reality: Valve Index und Oculus Quest in den USA ausverkauft bis kurz vorm Start von Half-Life: Alyx - 4Players.de

Die Knappheit von VR-Headsets auf dem US-amerikanischen Markt scheint sich kurz vor Weihnachten eher zu verschärfen als zu entspannen: Wie Uploadvr.com berichtet, seien sowohl die Valve index als auch die günstigste Oculus Quest (64 GB-Modell) in den offiziellen Stores erst wieder ab Ende Februar lieferbar. Die 128GB-Variante gibt es bereits wieder am 31. Januar.Die Index und Quest haben sich in den letzten Wochen als Favoriten vieler VR-Neueinsteiger herauskristallisiert. Valves großer VR-Shooter Half-Life: Alyx erscheint bekanntlich im März 2020, und zwar für die PC-Headsets Valve Index, Oculus Rift (S), HTC Vive und Windows Mixed Reality (WMR). Auch das eigentlich mobile, eigenständige VR-System Oculus Quest wird unterstützt, da es sich per Kabel mit einem Spiele-PC verbinden lässt (genannt Oculus Link, zu den genaueren Infos ).Auf dem deutschen Markt sieht die Lage etwas entspannter aus: Die Valve Index ist offiziell zwar überhaupt nicht mehr verfügbar (Status: nicht vorrätig, Bestellknopf grau unterlegt), aber die Oculus Quest ist im offiziellen deutschen Store in beiden Varianten noch bis Weihnachten lieferbar. Auch Online-Händler wie Alternate.de oder Amazon.de haben die Quest vorrätig. Zu Beginn der Woche trieb ein Mangel an der 64GB-Variante allerdings seltsame Blüten auf Amazon.de: Dort war das günstige Modell kurzzeitig nur noch deutlich teurer zu haben (bei kleineren Händlern) als die 128GB-Version.Letztes aktuelles Video: Zwanzig kommende VR-Highlights