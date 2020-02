Virtual Reality: Oculus kauft den Entwickler des Rollenspiel-Highlights Asgard's Wrath, Sanzaru Games

Nicht nur bei uns wurde Asgard's Wrath zum VR-Titel des Jahres 2019 gekürt ( zum Test ) - auch für Facebook-Tochter Oculus spielte das Rift-exklusive Rollenspiel eine wichtige Rolle. Daher verwundert es nicht, dass Facebook einmal mehr das Portemonnaie gezückt und den Entwickler Sanzaru Games aufgekauft hat.Die Übernahme wurde gestern auf dem offiziellen Oculus-Blog verkündet. Facebook preist den Mut des Studios, als einer der ersten Entwickler den Schritt zu einem richtig großen, vollwertigen VR-Spiel zu wagen, der das Medium insgesamt nach vorne gebracht habe. Bereits vorher veröffentlichten die drei Büros des kalifornischen Studios (in Foster City, dem kalifornischen Dublin und dem kanadischen Ottawa) drei VR-Titel: Ripcoil, VR Sports Challenge und MARVEL Powers United VR ). VR-Abstinentlern dürfte die Firma vor allem durch Plattformer wieoder Secret Agent Clank bekannt sein.Ein konkretes Projekt wurde noch nicht angekündigt, Sanzaru soll laut der Erklärung aber als ein "unabhängig operierendes Studio" VR-Spiele produzieren. Offenbar werden aber nicht alle Mitarbeiter übernommen: Die "große Mehrheit der Belegschaft" werde zum Oculus Studios-Team wechseln, so das FAQ.Vielleicht ist der Aufkauf eine Antwort auf Sonys Übernahme von Insomniac Games für 230 Mio. Dollar im August 2019 - so unsere Vermutung. Insomniac sorgte schließlich noch zum Weihnachtsgeschäft für den zweiten exklusiven Prestige-Titel für Oculus, Stormland zum Test ).