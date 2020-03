Virtual Reality: Neue Bestände der Valve Index und Oculus Quest in Deutschland

"Aufgrund der hohen Nachfrage erwarten wir, dass das Produkt am Montag wieder ausverkauft sein wird. Alle Käufe über diese anfängliche Anzahl hinaus werden in den kommenden Monaten, sobald weitere Stückzahlen erhältlich sind, in der Reihenfolge bearbeitet, in der die Bestellung eingehen."

Nachdem vor kurzem die gängigen VR-Headsets beinahe überall ausverkauft waren (auch die Rift S) oder zu überteuerten Preisen weiterverkauft wurden, ist mittlerweile Nachschub in Sicht. Wie Valve per Mail-Benachrichtigung an interessierte Kunden mitteilte, wird die Valve Index am kommenden Montag, 9. März, ab 18 Uhr wieder im offiziellen Store erhältlich sein:Auch beide Oculus-Quest -Modelle waren zu Beginn der Woche kurzzeitig wieder im offiziellen Store erhältlich. Die günstigere 64-Gigabyte-Variante ist bereits wieder ausverkauft, aber bei der Variante mit 128 Gigabyte Speicher für 549 Euro kann man momentan noch zuschlagen.Letztes aktuelles Video: Zwanzig kommende VR-Highlights