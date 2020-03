Virtual Reality: HP arbeitet mit Microsoft und Valve an VR-Headset "Reverb G2"

Valve, Microsoft and HP arbeiten laut Uploadvr.com zusammen an einem "Next Generation"-VR-Headset - der HP Reverb G2. Bisher ist wenig darüber bekannt, da lediglich ein Video-Teaser veröffentlicht wurde:Das Schlagwort "Keine Kompromisse" lässt natürlich auf moderne Features wie eine hohe Auflösung schließen - und darauf, dass es sich um das erste Headset einer neuen Generation von WMR-Produkten (Windows Mixed Reality) handeln könnte. Ob sich neben den zwei sichtbaren Frontkameras noch weitere Tracking-Kameras am Gerät befinden, ist unklar. Außerdem zu sehen sind über den Ohren schwebende Ohrhörer, die sich schon bei der Valve Index gut für räumlich ortbare Geräusche eigneten.Beim Vorgängermodell "HP Reverb" hielt sich der Hersteller noch nah an Microsofts Vorgaben für den Standard einheitlicher WMR-Brillen. Microsoft sei mittlerweile offenbar davon abgerückt, den Windows-Store als Plattform für VR-Apps etablieren zu wollen, so UploadVR - stattdessen scheine es so, als würde man mittlerweile weitgehend zum Steam-Store umschwenken.