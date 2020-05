Virtual Reality: HP stellt VR-Headset "Reverb G2" vor - in Kooperation mit Valve und Microsoft

Screenshot - Virtual Reality (VirtualReality) Screenshot - Virtual Reality (VirtualReality) Screenshot - Virtual Reality (VirtualReality) Screenshot - Virtual Reality (VirtualReality) Screenshot - Virtual Reality (VirtualReality) Screenshot - Virtual Reality (VirtualReality) Screenshot - Virtual Reality (VirtualReality) Screenshot - Virtual Reality (VirtualReality) Screenshot - Virtual Reality (VirtualReality) Screenshot - Virtual Reality (VirtualReality) Screenshot - Virtual Reality (VirtualReality) Screenshot - Virtual Reality (VirtualReality)



HPs professionelles VR-Headsets "Reverb" (nach Microsofts WMR-Standard) sorgte aufgrund seiner hohen Auflösung von 2160 x 2160 Pixeln pro Auge und 114 Grad Sichtfeld für mehr Beliebtheit unter Spielern als vom Hersteller erwartet. Vor allem Simulations-Fans sorgten für eine höhere Nachfrage. Kein Wunder also, dass im März ein Nachfolge-Modell angekündigt wurde, das heute näher vorgestellt wurde und sich stärker an Spieler richten soll.Die HP Reverb G2 entsteht in Kooperation mit Microsoft und Valve und soll im Herbst 2020 für 599 Dollar auf den Markt kommen. Vorbestellungen für US-Kunden starten ab sofort auf HP.com sowie per SteamVR. Erst später sollen Vorbestellmöglichkeiten für ausgesuchte andere Länder verkündet werden.In den wichtigen Bereichen Auflösung und Sichtfeld hat man sich nicht gesteigert, die Refreshrate liegt bei 90 Hertz (zum Vergleich: Die Valve Index beherrscht bis zu 144 bei 1440×1600 Pixeln, die Oculus Rift S nur 80 Hertz bei 1280 x 1440 Bildpunkten). Die Hardware soll allerdings mit einigen Verbesserungen wie dem eliminierten Mura-Effekt (also keine dauerhaft leuchtende "Flecken" im Bild mehr) aufwarten.Das Bild soll u.a. von neu designten Linsen profitieren, die auf Valves Design basieren. Hinter ihnen sorgt das LCD-Display mit vollen Subpixeln (RGB Stripe) ebenfalls für Schärfe. Kürzeres Aufleuchten der Pixel soll zudem möglicher Übelkeit vorbeugen. Auf den ersten Blick fällt eine weitere Neuerung auf: Die schon bei der Index sehr beliebten, über den Ohren "schwebenden" Ohrhörer hat man sich ebenfalls vom Partner Valve gesichert.Neben vollem WMR-Support ist das Headset auch zu Valves SteamVR kompatibel. Das Tracking bleibt aber komplett bei Microsofts Inside-out-System, nutzt also nicht Valves hochpräzises Lighthouse-Technik. Ein Vorteil daran ist natürlich, dass man keine externen Sensoren aufbauen muss. Einfach Headset anschließen und einrichten - ähnlich wie bei der Rift S. HP sieht Oculus' aktuelles PC-Headset auch von der Zielgruppe her als Konkurrenz, die dem eigenen Produkt am nähesten kommt.Die vier frontal und seitlich am Headset sitzenden Headset-Kameras der HP Reverb G2 sollen einen 1,4 mal so großen Erfassungsbereich wie beim Vorgänger bieten. Die Kamera-Auflösung bleibt allerdings gleich, so das zumindest dieses Detail nicht für mehr Präzision sorgt.Entwickler dürften sich darüber freuen, dass die neuen Controller statt einem Touchpad zwei klassische Feuerknöpfe haben. Da dies dem Controller-Layout von Rift S, Index & Co. stärker ähnelt, ist weniger Entwicklungsaufwand für Umsetzungen nötig. Weitere Vorteile betreffen laut HP den Komfort: Das Gesichtspolster verteile das Gewicht neuerdings besser. Abnehmbare, magnetisch angedockte Gesichtsmasken sollen sich zwischen Spiel-Sessions schnell reinigen lassen.Auch eine Flip-Funktion zum Hochklappen in einem 90-Grad-Winkel wird geboten. Anders als bei HTCs Vive Cosmos soll man aber nicht mit hochgeklapptem Frontteil durchs Zimmer laufen und Bier trinken können. Stattdesssen diene die Klapp-Funktion nur dem schnellen Auf- und Absetzen des Geräts. Eine Stärke ist der eingebaute mechanische IPD-Slider für die Einstellung des Augenabstands.