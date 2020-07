Virtual Reality: Facebook arbeitet an VR-Avataren mit realistisch animierten Augen

Letztes aktuelles Video: HP Reverb G2 im Trailer



Facebook arbeitet schon eine ganze Weile an "fotorealistischen" VR-Avataren ( die z.B. im März 2019 als "Codec Avatars" präsentiert wurden ). Nachdem ein Gesicht von einem größeren Kamera-Rig "eingelesen" wurde, lässt es sich mit einem Prototyp-Headset und seinen "nur" drei Face-Tracking-Kameras relativ realistisch animieren.Wie Uploadvr.com berichtet, ist es dem Unternehmen mittlerweile gelungen, den unheimlichen "Uncanny-Valley-Effekt" weitgehend zu eliminieren, der vor allem die Augen vorher immer ein wenig seltsam aussehen ließ. Im Forschungsbericht "The Eyes Have It: An Integrated Eye and Face Model for Photorealistic Facial Animation" wurde eine Lösung dafür präsentiert.Neuerdings wird die exakte Augenrichtung zunächst explizit vom Augentracking übernommen und erst danach für die finale Textur-Erstellung durch ein neurales Netzwerk geschickt. Früher habe der Algorithmus mitunter vorher selbst die Augenposition eingeschätzt - was oft in etwas unnatürlichen Ergebnissen resultiert habe.Solch eine realistische Darstellung könnte natürlich vor allem in sozialen Spielen oder Chat-Applikationen nützlich werden. Facebook bremste allerdings bereits 2019 die Ewartungen, da es noch Jahre dauern dürfte, bis die Technik in VR-Headsets für Konsumenten ankommen könnte.