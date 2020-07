Virtual Reality: Marktbericht: Hohe Nachfrage nach VR-Headsets; Oculus Quest vor PlayStation VR; AR hängt zurück

Der Umsatz mit XR-Hardware (Virtual Reality (inkl. Mobile VR), Mixed Reality, Augmented Reality) und entsprechender Software wird in diesem Jahr ungefähr 6,9 Mrd. Dollar betragen, schätzen die Marktforscher von Superdata Research - und heben damit ihre frühere Schätzung von 6,3 Mrd. Dollar an.Laut ihren Ausführungen waren VR-Headsets im zweiten Quartal nur schwer zu bekommen, da die Covid-19-Pandemie die Lieferketten unterbrach, während zeitgleich die Nachfrage nach "Inhome-Entertainment" stieg. Die anhaltend hohe Nachfrage, kombiniert mit neuen Headsets, die in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommen (HP Reverb G2) werden, sollen dafür sorgen, dass die Einnahmen im VR-Hardware-Bereich im Jahr 2020 voraussichtlich 2,5 Milliarden Dollar erreichen und im Vergleich zum Vorjahr leicht steigen werden. Oculus Quest übertraf PlayStation VR im zweiten Quartal 2020 (177.000 vs. 155.000 Verkäufe) trotz etwaiger Lieferengpässe. PlayStation VR war vom vierten Quartal 2017 (Oktober bis Dezember) bis zum dritten Quartal 2019 (Juli bis September) das meistverkaufte VR-Headset. Es wird erwartet, dass Oculus Quest (einschließlich zukünftiger Hardware-Upgrades) bis mindestens Ende 2021 die meistverkaufte VR-Hardware sein wird, schon allein weil Oculus Go eingestellt wurde, damit die Entwickler sich stärker auf das höherwertige Standalone-Gerät zu konzentrieren. Pokémon GO ist nach wie vor ein Lichtblick für die mobile AR-Nutzung. Das Spiel von Niantic legte um zwölf Prozent im Vergleich zum zweiten Quartal des Vorjahres zu. Die Covid-19-Einschränkungen haben dem Spiel nicht geschadet. So begann Entwickler Niantic Ende April mit dem Verkauf von Raid-Pässen, die es den Spielern ermöglichten, an Raids teilzunehmen, ohne sich an bestimmte physische Orte begeben zu müssen.Der Ausblick für standortbezogene VR-Unterhaltung wurde aufgrund der anhaltenden Auswirkungen von Covid-19 weiter nach unten korrigiert. Die Ausgaben im Jahr 2020 werden auf etwa ein Viertel der Ausgaben im Jahr 2019 geschätzt (146 Mio. Dollar gegenüber 597 Mio. Dollar). Die Auswirkungen durch Covid-19 sollen noch in den nächsten Jahren spürbar sein.Die Wachstumsaussichten für Headsets aus dem Bereich Augmented Reality (AR) und Mixed Reality (MR) wurden aufgrund von Rückschlägen im zweiten Quartal nach unten revidiert. Es wird geschätzt, dass AR/MR-Headsets bis 2023 nur 23 Prozent der Einnahmen im XR-Bereich ausmachen werden (gegenüber einer früheren Prognose von 36 Prozent). Bei Magic Leap gab es viele Entlassungen, nachdem die Produkte weder für Nutzer/Verbraucher noch für Entwickler von Software attraktiv waren. Google hat zudem den Brillenhersteller North übernommen. Berichten zufolge für weniger Geld, als das Unternehmen an Risikokapital aufgebracht hatte. Es gibt zudem Berichte, dass Apple eigene AR-Geräte testen würde - und ein Produkt des Unternehmens den AR-Markt über Nacht wachsen lassen würde. Man sollte aber nicht vor 2022 mit einem AR-Headset von Apple rechnen.Letztes aktuelles Video: HP Reverb G2 im Trailer