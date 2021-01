Virtual Reality: Senseglove veröffentlicht schlanke haptische Handschuhe mit 2kg Gegendruck pro Finger

Zusätzlich imitieren Schwingspulenaktoren an Daumen und Zeigefinger das Tastgefühl beim Zugreifen, wodurch sich z.B. Knöpfe an einem virtuellen Armaturenbrett erkennen lassen sollen. Das Fingertracking werde über die Kameras von VR-Headsets mit Inside-out-Tracking sowie mit Bewegungssensoren geregelt. In Kombination mit dem Business-Headset Pico Neo 2 etwa seien keine zusätzliche Tracking-Gerätschaften nötig. Weitere VR-Brillen sollen später ebenfalls unterstützt werden. Ein weiterer Vorteil gegenüber älteren Handschuh-Modellen sei, dass sich die Novas unkompliziert und binnen weniger Sekunden überstreifen ließen.



Mit seinem Preis von 5.000 Dollar richten sie sich allerdings nicht an Spieler, sondern an Unternehmen wie Volkswagen, welches die Handschuhe künftig beim VR-Training einsetzen wolle. Laut Hersteller sei der "Senseglove Nova" u.a. zusätzlich von 100 Institutionen wie Honda und Airbus getestet worden.

Rund ein Jahr nach der Vorstellung der kompakten kabellosen "Dexmo Gloves" hat auch Senseglove seine Vision von schlanken drahtlosen haptischen Handschuhen veröffentlicht : Wie Mixed.de berichtet, ziehen in den "Senseglove Nova"-Handschuhen sehnenartige Fäden an den Fingern. Der Handschuh solle mit dieser Technik ein Gewicht von bis zu zwei Kilogramm pro Finger glaubhaft simulieren können.