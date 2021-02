Virtual Reality: Starker Verkaufsstart von Oculus Quest 2; "Hybridgeräte" werden 2021 den Großteil der Verkäufe ausmachen

Das weltweit meistverkaufte VR-Headset im vierten Quartal 2020 (Oktober bis Dezember) war Oculus Quest 2 von Facebook. Laut SuperData Research (Nielsen) sind fast 1,1 Mio. Quest-2-Headsets in dem Zeitraum verkauft worden. Der Verkaufsstart des nicht offiziell in Deutschland erhältlichen VR-Heatsets war am 13. Oktober 2020. Damit liegt die Quest 2 mit sehr großem Abstand vor PlayStation VR mit 125.000 Verkäufen im Weihnachtsquartal. Valve Index hat sich knapp 61.000 Mal verkauft. Oculus Rift Rift S liegen bei 55.000. Gemäß der Einschätzungen der Marktforscher hat sich kein anderes VR-Gerät in einem einzigen Quartal jemals besser verkauft als Oculus Quest 2 - ausgenommen VR-Systeme, die auf einem Smartphone basieren."Die Quest 2 profitierte von einem niedrigeren Preis als beim Vorgänger und auch von der aufgestauten Nachfrage unter denjenigen, die sich für den Einstieg in die Virtual Reality interessieren würden. Das ursprüngliche Quest-Modell war aufgrund der Auswirkungen von Covid-19 auf die Lieferketten über weite Strecken des Jahres 2020 ausverkauft. Die Quest 2 war auch das erste Oculus-Headset, das um die Weihnachtszeit herum auf den Markt kam und dessen Zielgruppe damit nicht nur VR-Enthusiasten war, sondern auch auf Wunschlisten stand", so SuperData Research Auch auf Steam ( via VR-Nerds ) zeigte sich die Verbreitung von Oculus Quest 2. Von den 2,6 Mio. Steam-Nutzern mit VR-Hardware im Januar 2021 entfallen 23,36 Prozent auf Oculus Rift S, 17,40 Prozent auf Oculus Quest 2, 15,83 Prozent auf Valve Index und 14,06 Prozent auf HTC Vive. Insgesamt verfügen knapp 2,13 Prozent aller Steam-Nutzer über ein VR-Headset.Standalone-Geräte wie Oculus Quest 2 werden laut SuperData im Jahr 2021 voraussichtlich 87 Prozent der Verkäufe neuer VR-Headsets ausmachen ("leichte" VR-Headsets wie Google Cardboard ausgenommen). Da Oculus Quest 2 auch zum Spielen von PC-VR-Spielen verwendet werden kann, wird erwartet, dass sich ein signifikanter Anteil der PC-Spieler für Oculus Quest oder ähnliche "Hybridgeräte" (autarke Nutzung und Nutzung am PC) entscheiden wird, wenn sie in Zukunft ein VR-Headset kaufen werden. VR-Enthusiasten sollen weiterhin High-End-Geräte wie Valve Index und HP Reverb G2 bevorzugen.Darüber hinaus hat Facebook auf Oculus Quest 2 eine alternative Vertriebsmöglichkeit für Spiele (Oculus App Lap) gestartet , die ein wenig an Sidequest erinnert, aber ohne echten Store. So soll den Entwicklern erleichtert werden, ein VR-Spiel zu veröffentlichen. Auch der Facebook Messenger ist mit Software v25 in Oculus Quest und Oculus Quest 2 integriert worden.Last but not least: Die Entwickler von Beat Saber melden , dass sich das VR-exklusive Spiel schon über vier Millionen Mal verkauft hat.