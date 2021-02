Virtual Reality: Hologate World in Fürth soll Deutschlands größte VR-Spielhalle werden

Screenshot - Virtual Reality (VirtualReality) Screenshot - Virtual Reality (VirtualReality) Screenshot - Virtual Reality (VirtualReality) Screenshot - Virtual Reality (VirtualReality)

Manch einer dürfte schon an öffentlichen Plätzen wie Flughäfen auf die "VR-Käfige" von Hologate gestoßen sein, in denen diverse Spiele ausprobiert werden können - oder auch in Schwarzlicht- und Freizeitparks. Nach einem für die Branche sehr schwierigen Pandemie-Jahr plant das Unternehmen derzeit für bessere Zeiten: Im September 2021 soll in Fürth Deutschlands größte VR-Spielhalle eröffnen : Die weltweit erste "Hologate World" soll auf über 1.200 Quadratmeter installiert werden.Neben aktuellen Virtual-Reality-Systemen der Firma sind eine kompetitive E-Sport-Arena, erweiterte Escape-Rooms, hydraulische Renn- und Flugspielplattformen ("Blitz") sowie eine Lounge mit Gatronomie-Angeboten geplant. Des Weiteren sollen zur Eröffnung einige neu entwickelte Erfahrungen ihre Premiere feiern. Hologates neue "Flagship-Location" wird übrigens Teil des neuen Einkaufszentrums "Flair" in der Fürther Innenstadt