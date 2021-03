Virtual Reality: HTC kündigt Standalone-Headset und Vive-Tracker an; neuer Gesichts-Tracker auch mit Quest 2 oder Valve Index nutzbar

Aktualisierung vom 16. März 2021, 18:04 Uhr:





2 disclaimers here:



1. We can only guarantee performance with Pro as that's the exact position we'd originally trained the recognition on.



2. USB A (m) to C (f) is actually against USB-IF specs. These adapters have no spec to conform to, so attempt this at your own risk. https://t.co/NJJpQXT6rv



— Shen Ye (@shen) March 16, 2021

Ursprüngliche Meldung vom 11. März, 12:19 Uhr:

"Nachdem HTC stetig den Industriestandard definiert hat, ist die dritte Generation des VIVE Trackers noch vielseitiger – mit bis zu 75 Prozent längerer Akkulaufzeit, 15 Prozent weniger Gewicht und 33 Prozent kleinerer Grundfläche. Der preisgekrönte VIVE Tracker hat sich in zahlreichen Branchen bewährt – von TV-/Filmproduktion über Sportrehabilitation und -training, medizinischen Anwendungen und Unternehmensschulungen bis hin zum Ganzkörper-Tracking für VR-Avatare, das die nahtlose Integration physischer Objekte in die erweiterte Realität ermöglicht. Der neue VIVE Tracker wird weltweit ab 10. März zum Preis von 139,00 Euro erhältlich sein.



HTC kündigte zudem die Verfügbarkeit des VIVE Facial Trackers an. Der VIVE Facial Tracker folgt 38 Gesichtsbewegungen über Lippen, Kiefer, Zähne, Zunge, Kinn und Wangen und bietet so eine genaue Echtzeit-Darstellung fast des gesamten unteren Gesichtsbereichs in VR. Der neue VIVE Facial Tracker wird weltweit ab 10. März zum Preis von 139,00 Euro erhältlich sein.



'Die Kreativität der VR-Community ist grenzenlos und wir haben den VIVE Tracker schon an zahlreichen Orten im Einsatz gesehen – von der industriellen Nutzung über die Filmproduktion bis hin zu Sport, Gaming und mehr. Mit dem schlankeren Design und einer deutlich gesteigerten Akkulaufzeit ist der neue VIVE Tracker noch vielseitiger', so Graham Wheeler, General Manager von HTC EMEA. 'Und mit dem neuen VIVE Facial Tracker ist es einfacher denn je, extrem realistische Charaktere zu erstellen.'



Vive Tracker der nächsten Generation

Basierend auf dem Feedback von Entwickler-Communities ist der neueste VIVE Tracker von HTC kleiner, leichter und kann im Vergleich zur vorherigen Generation eine deutlich bessere Akkulaufzeit vorweisen. Eine Ladung reicht für bis zu sieben Stunden Dauerbetrieb mit derselben Submillimeter-Präzision und 240-Grad-FOV-Tracking – alles in einem noch kleineren Paket. Durch die Verringerung des Platzbedarfs bei optimierter Nutzung der Akkukapazität erleben die Benutzer ein höheres Maß an Immersion, da die verfolgten Objekte realistischer in ihre digitale Realität übergehen.



Der neue VIVE Tracker ist zu früheren Generationen vollständig abwärtskompatibel. Unter Beibehaltung desselben Pogo-Pin- und Montage-Layouts wie beim ursprünglichen VIVE Tracker ermöglicht das neue Modell eine einfache Integration in aktuelle Lösungen. Der VIVE Tracker ist vollständig kompatibel mit SteamVR 2.0- und 1.0-Tracking und allen SteamVR-basierten Headsets. Der VIVE Tracker wird auf Vive.com und bei allen teilnehmenden Händlern erhältlich sein.



HTC hat die Branche bei der VR-Tracking-Technologie angeführt und den VIVE-Tracker der ersten Generation bereits in 2017 eingeführt. Seitdem haben Entwickler unzählige kompatible Anwendungen erstellt, die die Möglichkeiten der VR massiv erweitert haben. Aufgrund der hohen Tracking-Genauigkeit und seiner Zugänglichkeit wird VIVE Tracker in verschiedensten Bereichen eingesetzt, von medizinischen Simulationen und virtuellen Hollywood-Produktionen bis hin zum Training für Einsatzkräfte und selbst im Spitzensport. Das vielseitige Design hat auch zur Verbreitung kompatiblen Zubehörs für die Entertainment- und Home Experience-Sparten geführt.



Screenshot - Virtual Reality (HTCVive, VirtualReality) Screenshot - Virtual Reality (HTCVive, VirtualReality) Screenshot - Virtual Reality (HTCVive, VirtualReality) Screenshot - Virtual Reality (HTCVive, VirtualReality) Screenshot - Virtual Reality (HTCVive, VirtualReality) Screenshot - Virtual Reality (HTCVive, VirtualReality) Screenshot - Virtual Reality (HTCVive, VirtualReality) Screenshot - Virtual Reality (HTCVive, VirtualReality) Screenshot - Virtual Reality (HTCVive, VirtualReality)



Vive Facial Tracker

HTC VIVE kündigte auch die Vermarktung des VIVE Facial Trackers an, der 38 Gesichtsbewegungen über Lippen, Kiefer, Zähne, Zunge, Kinn und Wangen nahtlos verfolgt und eine präzise Echtzeitdarstellung fast des gesamten unteren Gesichtsbereichs in VR ermöglicht. Die Dual-Kamera-Lösung mit 60 Hz Tracking-Rate, einer Latenz von nur 10 ms und IR-Strahler bietet selbst unter schwierigsten Lichtbedingungen präzises, reaktionsschnelles und leistungsfähiges Tracking. Der VIVE Facial Tracker haftet einfach am VIVE Pro HMD und ermöglicht eine schnelle und einfach Einrichtung.



Durch die Kombination von VIVE Facial Tracker, VIVE Tracker und VIVE Pro Eye bietet HTC die realistischste, präziseste und zugänglichste Kopf-bis-Fuß-Tracking-Lösung für VR. Der VIVE Facial Tracker ist mit den VR-Systemen der VIVE Pro-Serie kompatibel und wird ab 10. März auf VIVE.com erhältlich sein."

Laut Uploadvr.com funktioniert HTCs Gesichts-Tracker auch relativ problemlos mit einigen Konkurrenz-Headsets wie der Oculus Quest 2 oder der Valve Index und ihrem USB-Anschluss im vorderen Erweiterungsfach. Der Youtube-Kanal "VR Oasis" etwa hat zur Befestigung an der Index einen USB-Adapter sowie ein wenig doppelseitiges Klebeband benutzt. Der Kanal MRTV wiederum nutzte die Erweiterung mit der Quest 2.HTCs Shen Ye (Senior Director and Global Head of Hardware Products) warnte allerdings auf Twitter davor, dass der Weg über USB A (m) zu USB C (f) eventuell Probleme bereiten könnte, da er gegen die USB-IF-Spezifikationen verstoße. Derartige Adapter hätten keine verbindlichen Spezifikationen, weshalb man mit ihnen auf eigenes Risiko experimentieren müsse, wenn man den Gesichts-Tracker damit in Betrieb nehmen wolle, so Ye.Nachdem HTC auf Twitter eine Art Schnitzeljagd mit allerlei geheimniskrämerischen Bildschnipseln und Andeutungen gestartet hatte, ist mittlerweile klar, welche Veröffentlichungen der Konzern im VR-Bereich im Jahr 2021 plant. Alvin Wang Graylin (President of Vive in China) hatte bereits am 19. Februar verraten, dass in diesem Jahr ein neues eigenständiges Standalone-Headset erscheinen soll, das sich ähnlich wie die Oculus Quest ohne PC, Kabel oder dergleichen betreiben lässt.Als Ort für die Enthüllung wählte Gralyin seinerzeit allerdings den relativ kleinen Youtube-Kanal "TeliportMe" aus, wodurch die Nachricht erst später von größeren News-Seiten wie Uploadvr.com aufgegriffen wurde. Technische Details wurden im Gespräch noch nicht verraten - lediglich, dass HTC das "AIO"-Gerät (All-in-One) nicht als Quest-Konkurrenz sehe. Das kommende VR-Headset sei "aus jeder Perspektive" besser als HTCs gegenwärtige Produkte und es sei "wahrscheinlich besser als das, was was es heute da draußen von jeglichen Anbietern gibt".HTCs Twitter-Andeutungen und -Bildchen bezogen sich dagegen auf andere Produkte, nämlich u.a. einen 15% leichteren Vive-Tracker zur Erfassung von Körperbewegungen mit 75% mehr Akkulaufzeit und einem höheren Preis (in den USA 129,99 statt 99,99 Dollar - laut Uploadvr.com ). Ebenfalls angekündigt wurde ein Gesichts-Tracker für die Geschäftskunden-Headsets Vive Pro und Vive Pro Eye , welcher Lippen, Kiefer, Wangen, Zunge und weitere Details in der Gesichtsregion erfasst. Nähere Details zu den zwei Erweiterungen liefert HTC in der offiziellen Pressemitteilung: