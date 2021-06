Virtual Reality: Gerücht: PSVR2 und Quest-2-Nachfolger kommen Ende 2022; mit hochwertigeren Linsen

Es brodelt wieder in der Gerüchteküche zu kommenden VR-Headsets. Der Lieferketten-Analyst Ming-Chi Kuo hat laut Uploadvr.com schon bei Apple-Voraussagen oft richtig gelegen und erwähnte in einer von Androidcentral.com eingesehenen Memo kürzlich große Order für neue, deutlich hochwertigere Linsen.Das macht nicht nur Hoffnung auf Vorteile wie ein klareres Bild oder ein weites Sichtfeld bei beiden Headsets, sondern ermögliche auch einen Blick in den Zeitplan der größten VR-Hersteller. PlayStation VR2 und der Quest-2-Nachfolger sollen der Analysten-Schätzung nach beide in der zweiten Jahreshälfte 2022 auf den Markt kommen. Kuo erwarte anhand der Linsen-Bestellungen 18 Mio. bis 20 Mio. ausgelieferte Einheiten des kommenden Quest-Modells im Jahr 2022 - und acht Mio. bis neun Mio. Quest-2-Einheiten in diesem Jahr.Bereits aktuelle VR-Linsen kosteten laut Kuo sechs bis acht mal so viel wie günstige Smartphone-Linsen - und die künftigen Exemplare würden noch einmal teurer, so die Einschätzung. Hier geht es zu weiteren kürzlichen Gerüchten zur PSVR2