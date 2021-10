Virtual Reality: HTC enthüllt gerüchteweise am Donnerstag einen schlank gebauten Quest-2-Konkurrenten

Come find out how to unleash your potential at our #immersive interactive event in #VR on October 14 at 11 a.m. EDT. Can access via VR, PC, Mac or phone. Registration ends in 3 days. Click link to reserve entry. https://t.co/WlEmQzU9r9 😎👍 #gowiththeflow #xr #metaverse @htcvive pic.twitter.com/SSr2dCP6jG



— Alvin Wang Graylin (汪丛青) (@AGraylin) October 9, 2021

HTC teasert in letzter Zeit wieder verstärkt eine kommende Hardware an - u.a. mit einem Instagram-Trailer, der auf ein neues VR-Headset hindeuten könnte. Wie Uploadvr.com berichtet, soll es am kommenden Donnerstag, 14. Oktober um 17 Uhr eine offizielle Enthüllung zu "Vive Flow" geben ( zum Event in Engage ). Das Gerät wird u.a. mit dem Slogan "Go with the flow" und diversen Lifestyle-Szenarien beworben (u.a. ein Chips-/Kino-Szenario auf der Couch oder eine meditierende Frau am Strand).Der Tech-Blog Protocol hat bereits vor der Enthüllung eine Antwort parat: Schon ein Marken-Eintrag aus dem August für ein "Head Mounted Display" sowie Einträge bei der Zulassungsbehörde FCC (siehe Roadtovr.com ) hätten für ein neues VR-Headset im Rahmen der Vive-Marke gesprochen. Am 30. September seien noch Dokumente auf der Seite des Bluetooth SIG-Konsortiums hinzugekommen, die ein "VR AIO" mit dem Codenamen "Hue" nannten - also ein eigenständiges VR-System ohne nötigen PC. Der Begriff "Hue" (Färbung) war bereits Anfang 2020 bei HTCs Prototypen "Proton" aufgetaucht, welcher den verhältnismäßig schlanken Formfaktor einer (dicken) Sonnenbrille besaß. Auch eine von HTCs China President Alvin Wang Graylin gepostete Silhouette erinnert stark an die von "Proton":Den wichtigsten Anlass für Protocols neuen Artikel gab aber offenbar eine geheime Quelle, welche dem Blog ebenfalls solcherlei Pläne geflüstert haben will. Demnach solle das an Endkunden gerichtete Gerät primär auf den Medienkonsum ausgerichtet sein. Da es dem Gerücht nach ohne Controller, aber mit Handtracking ausgeliefert werden soll, ist es vermutlich nur bedingt eine Konkurrenz zur VR-Spielemaschine Oculus Quest 2 Trotzdem besitze es ein Tracking mit "6 Degrees of Freedom" (6DoF), so dass man sich wohl ähnlich frei im Raum bewegen kann wie mit der Quest 2. Ältere "3DoF"-Geräte zum Medienkonsum wie die Oculus GO dagegen unterstützten diese Möglichkeit noch nicht, so dass man eher mit stationären Medienkonsum Vorlieb nehmen musste.Auch Protocol betitelt die Vive Flow als HTCs Versuch, im Bereich des Konsumenten-VR zu Facebook aufzuschließen. HTCs bisherige eigenständige VR-Systeme wie die Vive Focus 3 (rund 1400 Euro) richteten sich hingegen an Unternehmen.Für die neue Konzentration auf Endkunden spräche auch die später angeblich geplante Einbindung von "Viveport Verse" - einem sozialen VR-Treffpunkt mit kreativem Editor, also ähnlich wie in Facebooks Horizon Worlds oder in Rec Room . Bei "Viveport Verse" handle es sich allerdings um keine eigens entwickelte Neuschöpfung, sondern nur um eine Abwandlung vom Mozillas Hubs-Angebot . Solch eine Strategie würde zu HTC passen: Das Unternehmen dürfte einerseits weniger finanzielle Mittel für solche Projekte zur Verfügung haben als Facebook und lizenzierte bereits beim Office-Paket " Vive XR Suite " leicht abgewandelte Programme anderer Hersteller.