Virtual Reality: Unterstützung für Quest VR-Headset wird eingestellt

Meta: Quest VR - Einschränkungen schon ab dem 5. März

Meta Quest 3 auf dem Vormarsch

Facebook-Konzern Meta stellt den Support für das ursprüngliche Quest VR-Headset ein. Dies gibt das Unternehmen im Zuge einer Mail an Besitzer der ersten Version des Virtual Reality-Gadgets bekannt.Der E-Mail zufolge würden keine neuen Funktionen mehr für das eigenständige VR-Headset geliefert werden. Immerhin plane Meta aber, bis 2024 noch weiterhin Software und Sicherheitspatches für die erste Quest zu veröffentlichen.Meta erklärt darüber hinaus, dass Besitzer des Quest VR 1-Modells inklusive ihrer kompatiblen Apps verwenden können. Einschränkungen soll es aber geben, so können jene Nutzer künftig keine Partys mehr gründen oder diesen beitreten.Außerdem verlieren Besitzer der ersten Quest-Brille schon ab dem 5. März den Zugang zu den sozialen Funktionen von Meta Horizon Home, wie IGN berichtet. Dies schließt das Einladen anderer Personen in ihr Meta Horizon Home wie auch den Besuch bei anderen Nutzern ein.Eine Überraschung dürfte die Ankündigung eher weniger darstellen, immerhin schwand der Support für das ursprünglichen Meta Quest VR-Headset bereits in den letzten Monaten zusehend. Ein Beispiel findet sich im vergangenen Jahr, in welchem Meta-Tochter BigBox VR ankündigte, den Support für ihren beliebten Battle Royale-Shooter Population: One einzustellen. Zwar wurde den Besitzern der Quest 1 eine Rückerstattung angeboten, allerdings nur, wenn sie das Spiel innerhalb der vergangenen sechs Monate gekauft hatte.Mit einer geplanten Veröffentlichung des Quest 3 in diesem Jahr setzt Meta aber auch weiterhin voll und ganz auf die virtuelle Realität - trotz angeblich massiver Verluste, die der Konzern mit dem Metaverse Berichten zufolge hinnehmen musste.Aufgrund des Releases des Quest Pro im letzten Jahr und dem bevorstehenden Meta Quest 3 VR-Headset ist es aber nur eine Frage der Zeit, dass auch die Unterstützung für das Quest 2 langsam aber sicher zurückgefahren wird.Und auch die Konkurrenz schläft nicht: Während Metas Quest VR-Brillen seit Kurzem wieder in Deutschland erhältlich sind, kündigt HTC kurzerhand ein neues VR-Headset mit dem Namen Vive XR Elite auf der CES 2023 an. Außerdem erfährst du bei uns, mit welchen Spielen PlayStations VR2 an den Start geht. Letztes aktuelles Video: CREALs lightfield AR