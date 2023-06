Virtual Reality: Meta Quest+ - Frischer VR-Abo-Service lockt mit zwei "handverlesenen" Titeln pro Monat

Meta Quest+: Gleich zwei „handverlesene VR-Titel“ jeden Monat abstauben

-Fans aufgepasst: Mitgibt es jetzt einen brandneuen, der euch als Mitglied Zugang zu den „besten Titeln“ auf den Virtual Reality-Plattformen des Facebook-Konzerns verspricht.Mag der Bezahldienst zunächst möglicherweise an denoder das PlayStation Plus -Abo erinnern, verbirgt sich hinter ihm jedoch ein etwas anderes Konzept. Noch in diesem Sommer möchte Meta das Abonnement anlaufen lassen.Anders als mit einer Mitgliedschaft bei Microsoft oder Sony, steht euch mit Meta Quest+ keine schier unbegrenzte digitale Spielebibliothek zur Auswahl. Stattdessen bekommt ihr als Abonnent Zugriff auf zwei „handverlesene VR-Titel“, die auf einer Auswahl der „größten Hits, versteckten Perlen und Klassikern“ aus dem Quest-Katalog beruhen sollen.Meta Quest+ ist sowohl für Quest 2- als auch Quest Pro-Besitzer verfügbar und soll 7,99 US-Dollar pro Monat beziehungsweise 59,99 US-Dollar jährlich kosten. In Deutschland beläuft sich der Preis für das Abonnement auf– für ein ganzeszahlt ihr, was Meta zufolge ein Ersparnis von 37 Prozent darstellt. Wer sich noch unsicher ist, soll im Rahmen eines Probeabonnements aber auch für einen Euro reinschnuppern können, vorausgesetzt, ihr meldet euch noch vor dem 31. Juli für den neuen Service an.Bei den ersten beiden Spielen, die ihr mit Meta Quest+ angeboten bekommt, handelt es sich um Cloudhead Games‘ Rhythmus-FPS Pistol Whip , zu dem sich das Arcade-Adventure Pixel Ripped 1995 aus dem Hause von Arvore Immersive Experiences gesellt. Und auch für den August stehen die Titel des Abo-Service bereits fest: Auf Walkabout Mini Gold von Mighty Coconut ebenso wie Mothergunship: Forge von Terrible Posture Games können Mitglieder sich im nächsten Monat freuen.Einmal abgeholt, könnt ihr alle bisherigen und künftigen Titel spielen, solange eure Mitgliedschaft bei Meta Quest+ läuft. Jene könnt ihr jederzeit kündigen, wobei ihr den Zugriff zeitweise verliert, aber wiederherstellt, solltet ihr euch für eine Weiterführung des Abonnements zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.Letztes aktuelles Video: CREALs lightfield AR