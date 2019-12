The Climb: Cryteks idyllische Klettertouren sind für Oculus Quest erschienen - 4Players.de

Cryteks VR-Spezialist und Producer Fatih Özbayram erklärte bereits vor Release in einer Pressemitteilung, dass auch Nutzer des Standalone-Headsets (ohne Kabel, Smartphone oder einen externen PC) beeindruckende Aussichten genießen könnten. In der Pressemitteilung des mit der CryEngine umgesetzten Titels wird allerdings auch diesmal eine hohe Framerate versprochen. Zum Vergleich: Im unterem Trailer ist eine Erweiterung der PC-Fassung zu sehen.



Features (Oculus Quest):

- "Free solo climbing: Ascend to epic heights, explore caves, and find shortcuts



- Multiplayer and achievements: Race other players’ ghosts, rise up leaderboards and earn over 100 achievements to unlock gear.



- Bouldering: Beat intense routes that demand perfect technique.



- Tourist mode: Climb with simplified mechanics, ideal for introducing your friends to VR.



- Outstanding environments: Enjoy three beautiful, immersive locations by day or night. Developed by Crytek and achieved with CRYENGINE."

Letztes aktuelles Video: Updated With Free Expansion - North