Kojima Productions: Hideo Kojima erteilt Battle-Royale-Spielen eine Absage - 4Players.de

Kojima just took a shot at Fortnite: "The easiest way to make money is to make a game where everyone is on an island trying to shoot each other. I don't want to make that." Big applause followed



Hideo Kojima (Death Stranding, Metal Gear) erklärte bei einem Panel auf der Comic-Con 2019 in San Diego, dass er aktuell überhaupt kein Interesse an einem Battle-Royale-Spiel hätte. Er hält Spiele aus diesem Genre vielmehr für eine schnelle und unkomplizierte Art und Weise, wenn man dringend Geld verdienen müsse.In Hinblick auf Fortnite und Co. sagte er: "Der einfachste Weg, Geld zu verdienen, ist, ein Spiel zu machen, bei dem sich alle Leute auf einer Insel befinden und versuchen, sich gegenseitig zu erschießen. So etwas will ich nicht machen." Laut Panel-Besucher Patrick Shanley via Resetera wurde diese Aussage mit viel Applaus bedacht.Sein aktuelles Projekt, Death Stranding , wird am 8. November 2019 für PlayStation 4 erscheinen.