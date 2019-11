Kojima Productions: In Zukunft soll an Filmen gearbeitet werden; Medien-übergreifender Markt durch Streaming - 4Players.de

Kojima Productions will in Zukunft auch an Filmen arbeiten. In einer BBC-Dokumentation (via PC Gamer und Dualshockers ) zeigte sich Hideo Kojima (jüngstes Projekt: Death Stranding ) zuversichtlich, dass sie in der Lage sein würden, auch auf ein anderes Medium zu wechseln. Hideo Kojima sagte selbstbewusst: "In Zukunft wird Kojima Productions damit beginnen, Filme zu drehen. Wenn man eine Sache gut machen kann, dann kann man alles gut machen." Sonderlich überraschend ist diese Ankündigung nicht, schließlich setzt Kojima in seinen Spielen ohnehin auf einen sehr cinematischen Stil mit teils ausschweifend langen und bis ins kleinste Detail choreographierten Zwischensequenzen. Laut seiner Twitter-Selbstbeschreibung würde sein Körper zu 70 Prozent aus Filmen bestehen.Kojima sprach auch über das Streaming als Medien-übergreifenden Markt. Er meinte: "Ich denke, dass das Gaming/Spielen in den nächsten Jahren zum Streaming übergehen wird. Filme, Dramen/Serien und Spiele werden gestreamt und man wird sie auf dem iPad oder iPhone oder einem Bildschirm jederzeit und überall erleben können." Die verschiedenen Medien, die allesamt im gleichen Raum (Streaming) konkurrieren, werden neue Formate hervorbringen, mit denen er sehr gerne arbeiten möchte.