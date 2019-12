Kojima Productions: Frühe Konzepte von Death Stranding; Studio soll laut Hideo Kojima nicht "zu groß" werden - 4Players.de

While I was writing the concept for the next project I found the old documents in my computer, I miss those early days of working on DS presentation doc. pic.twitter.com/ZnSSXwslr9



— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) December 24, 2019





Working on the next concept while no one is in the office. pic.twitter.com/1zIeo5nnBo



— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) December 23, 2019

Hideo Kojima (als eifriger Twitter-Nutzer) hat einen Einblick in die frühen Entwicklungskonzepte von Death Stranding gegeben. Die Konzeptbilder illustrieren die Mehrspieler-Komponente und heben hervor, dass von einem Spieler gebaute/platzierte Objekte in die Partien der anderen Spieler übertragen werden, obgleich man nicht selbst auf andere Spieler trifft. Man erkennt nur jeweils ihre Hinterlassenschaften oder Fußabdrücke in der postapokalyptischen Welt. Wege, die von vielen Leuten genutzt werden, sollen so zu Fußwegen und später zu Straßen werden, die sich mit Fahrzeugen befahren lassen. "Die Straßen und Brücken, die man entdeckt, wurden von jemand anderem gebaut. Dank diesen Spuren menschlicher Aktivität merkt man, dass man nicht allein ist - und dieses Gefühl verbindet alle wie ein Band", heißt es in dem Konzept.Derweil bestätigte Hideo Kojima gegenüber Bungeishunju (via Gamefront ), dass das Studio Kojima Productions trotz aller AAA-Ambitionen nicht zu groß werden soll. Kojima meinte, dass das Team nicht weiter ausgebaut werden soll. Aktuell arbeiten 80 Leute an der Spiele-Entwicklung und 20 weitere Personen im Support. Death Stranding wurde in drei Jahren entwickelt . Damit ist das Studio in etwa so groß wie z.B. Deck 13 (The Surge) oder Ubisoft Mainz (Anno). "Wobei es natürlich schwer ist, mit rund 100 Personen ein AAA-Spiel zu entwickeln. Gewöhnlicherweise sind mit so einem Projekt 200 bis 600 Leute beschäftigt", sagte Kojima. Er sei sich seiner Verantwortung für das Team bewusst, würde aber einfach das machen, was er am besten kann, und zwar Spiele entwickeln, heißt es weiter.Am 24. Dezember 2019 twitterte er bedeutungsschwanger, dass er ganz allein im Studio sei und an dem Konzept des nächsten Spiels arbeiten würde. Passend dazu zeigte er ein Bild seines Schreibtischs, auf dem sich ausgesuchte Accessoires befanden.