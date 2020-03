Kojima Productions: Nächstes Projekt ebenfalls mit Norman Reedus?

Da haben sich zwei gefunden: Nachdem Schauspieler Norman Reedus bereits als Protagonist für das eingestellte Silent Hills vorgesehen war und zuletzt in der Hauptrolle von Death Stranding zu sehen war, scheint Hideo Kojima eine weitere Zusammenarbeit mit dem Darsteller aus The Walking Dead anzustreben. Wie DualShockers schreibt, gab es diesbezüglich zumindest erste Andeutungen des Mimen im Rahmen eines Interviews mit Wired, in dem Fragen aus dem Internet aufgegriffen wurden."Wir haben Death Stranding zusammen gemacht, was ein großer Hit wurde, und wir befinden uns gerade in Gesprächen, etwas anderes zusammen zu machen", so Reedus, der später auch "mehr Zeug rund um Death Stranding" als mögliches Projekt in Aussicht stellt.Schon in unserem Interview deutete Kojima an, sich noch mehr Inhalte für die Marke Death Stranding vorstellen zu können. Denkbar wäre z.B. ein DLC für das Spiel oder andere Medien wie Mangas oder ein TV-Ableger im Spieluniversum, an denen Reedus ebenfalls mitwirken könnte. Zuletzt ließ der Metal-Gear-Vater durchblicken , gerne an einem Projekt mit einem kleineren Maßstab und im Episodenformat arbeiten zu wollen. Zudem bekräftigte er den Wunsch, irgendwann einen eigenen Film zu drehen - auch hier wäre Reedus als Hauptdarsteller vermutlich seine erste Wahl.