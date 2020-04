Kojima Productions: Hideo Kojima sucht revolutionäre Methoden, um Terror zu erschaffen

Schon mit P.T. und dem von Konami eingestellten Silent Hills wollte sich Metal-Gear-Erfinder Hideo Kojima an einem Horrorspiel versuchen. Dabei macht der beklemmende und atmosphärisch famose Teaser bereits Lust auf mehr. In der Vergangenheit hat der Spieledesigner daher schon häufiger bekräftigt , irgendwann ein weiteres Horror-Projekt realisieren zu wollen.So auch in einem neuen Interview , das die Veranstalter im Rahmen der BAFTA Game Awards geführt haben, wo Kojima ebenfalls ausgezeichnet wurde. Als man dort auf P.T. zu sprechen kam, unterstrich er seine Ambitionen, eine Horror-Erfahrung zu erschaffen, bei der sich die Spieler in die Hosen machen sollen. Dabei sieht er sich perfekt für die Rolle des Designers besetzt, weil er selbst ein Angsthase sei."Ich fürchte mich sehr schnell", gibt Kojima zu. "Deshalb traue ich mir zu, dass ich noch eher etwas Furchterregendes erschaffen könnte als manch andere. Ich bekomme Angst vor Dingen wie der Dunkelheit und stelle mir Schatten von Geistern in der Finsternis vor."Allerdings will er dabei andere Wege beschreiten als herkömmliche Spiele aus dem Horror-Genre."P.T. war am Ende nur ein Experiment, aber ich würde eines Tages gerne ein weiteres Horrorspiel machen", fährt Kojima fort. "Etwas, das eine revolutionäre Methode nutzt, um Terror zu erschaffen, bei dem man nicht nur seine Hosen vollpinkelt, sondern sie richtig voll werden. Ich habe da schon einige Ideen."Was Hideo Kojima sonst noch nach Death Stranding plant, könnt ihr hier nachlesen oder in unserem Interview , das wir auf der Gamescom mit ihm führen konnten.