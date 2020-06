Kojima Productions: Nächstes Projekt wieder im Universum von Death Stranding?

Ein Tweet von Hideo Kojima hat zu Spekulationen geführt, wonach das nächste Projekt von Kojima Productions erneut im Universum von Death Stranding angesiedelt sein könnte. Eigentlich wollte der Spieldesigner und Vater von Metal Gear auf einem kleinen Schnappschuss einen kleinen Einblick in seinen Arbeitsalltag gewähren, in dem er nach eigenen Angaben an einem Konzept arbeitet und dazu Musik hört (genauer gesagt "OASIS" von Kitaro).Adleraugen haben auf der Konzeptzeichnung, die von Art Director Yoji Shinkawa stammen dürfte, aber ein interessantes Detail entdeckt: Auf dem Objekt, das gewisse Ähnlichkeiten mit einem Gebäude oder Schiff aufweist, ist bei genauem Hinsehen bzw. einer Vergrößerung des Ausschnitts der Schriftzug "BRIDGES" zu erkennen. Für alle, die es nicht wissen: Bridges war die Organisation, für die Protagonist Porter Bridges in Death Stranding die unzähligen Pakete ausgeliefert hat.Da die Geschichte am Ende von Death Stranding einen recht abgeschlossenen Eindruck hinterließ, glaubt man bei DualShockers , dass Kojima statt einer Fortsetzung höchstens einen Ableger im Sinn haben könnte, der im gleichen Universum angesiedelt sein würde. Oder bekommt die PC-Umsetzung vielleicht noch ein paar Extras, wenn sie wie geplant am 14. Juli erscheint?